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На Водохреще біля кожної ополонки на Волині чергуватимуть рятувальники

На Водохреще біля кожної ополонки на Волині чергуватимуть рятувальники
Під час водохрещенських купань 19 січня за безпекою волинян стежитимуть фахівці оперативно-рятувальної служби Волині.

Про це Суспільному розповів речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Біля кожної ополонки чергуватимуть чотири рятувальники та фельдшер. Начальник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук розповів, що в рятувальників є усе необхідне водолазно-рятувальне та аварійно-рятувальне спорядження: рятувальні круги, кінці Александрова, рятувальні ноші.

Медик обласного управління ДСНС Петро Савчук говорить, що люди, які не пірнають в ополонку щодня, спочатку повинні зробити фізичні вправи, аби розігнати кров по кінцівках.

Із його слів, спершу потрібно зайти у воду до пояса, потім – по груди, і бажано не пірнати з головою. Каже: це може викликати різкий спазм судин і порушення кровопостачання головного мозку.

Занурюватися в ополонку потрібно у спеціально облаштованих місцях. У Луцьку, каже речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров, таких буде два – на міському пляжі біля річки Стир та на Теремнівських ставках.

Директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів Суспільному, що за офіційним зверненням місцевої влади на час проведення Водохрещенських купань в області будуть зарезервовані карети "швидкої", які будуть готові виїхати на місце нещасного випадку.


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Теги: ополонка, рятувальники, пірнання, Водохреще
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