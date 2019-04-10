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У Луцьку через мороз на рейси вийшли не всі маршрутки та тролейбуси

У Луцьку через мороз на рейси вийшли не всі маршрутки та тролейбуси
У Луцьку через ускладнені погодні умови не всі заплановані машини громадського транспорту 18 січня вийшли на рейси.

Про це Суспільному розповів начальник управління транспорту та зв'язку міської ради Володимир Степанов.

Через нестачу транспорту напружена ситуація склалася на вулиці Володимирській та у мікрорайоні Вишків. Володимир Степанов каже: через погодні умови на маршруті № 26 із п'яти автобусів виїхали тільки два, а після обіду ще один. На маршрутах № 25 та № 29, де всього курсує 14 автобусів, на рейс виїхали шість маршруток, каже начальник управління.

Зі слів очільника управління, рухомий склад автобусів має середній вік 12-15 років. Каже, що серед основних причин, чому автобуси не виїжджали на маршрут: відмовляли паливна, гальмівна системи та були проблеми з акумуляторами в машинах.

Щодо тролейбуса № 5, то, зі слів чиновника, зранку 18 січня на рейс виїхали три з п'яти транспортних засобів.

Володимир Степанов додав, що в грудні минулого року перевозили 93 тисячі пасажирів впродовж дня. Додає: нині пасажиропотік знизився на 30 %.

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Теги: мороз, маршрутка, тролейбус, рейс
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