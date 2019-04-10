У Луцьку через мороз на рейси вийшли не всі маршрутки та тролейбуси





Про це Володимир Степанов.



Через нестачу транспорту напружена ситуація склалася на вулиці Володимирській та у мікрорайоні Вишків. Володимир Степанов каже: через погодні умови на маршруті № 26 із п'яти автобусів виїхали тільки два, а після обіду ще один. На маршрутах № 25 та № 29, де всього курсує 14 автобусів, на рейс виїхали шість маршруток, каже начальник управління.



Зі слів очільника управління, рухомий склад автобусів має середній вік 12-15 років. Каже, що серед основних причин, чому автобуси не виїжджали на маршрут: відмовляли паливна, гальмівна системи та були проблеми з акумуляторами в машинах.



Щодо тролейбуса № 5, то, зі слів чиновника, зранку 18 січня на рейс виїхали три з п'яти транспортних засобів.



Володимир Степанов додав, що в грудні минулого року перевозили 93 тисячі пасажирів впродовж дня. Додає: нині пасажиропотік знизився на 30 %.

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