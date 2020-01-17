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Луцька лікарка пояснила, чому дітям пірнати в ополонці небезпечно. ВІДЕО

Луцька лікарка пояснила, чому дітям пірнати в ополонці небезпечно. ВІДЕО
Завтра, 19 січня, християни східного обряду відзначатимуть свято Водохреща. Попри карантинні обмеження, на Волині та в обласному центрі планують традиційні купання в ополонках. Дорослі занурюються самі, а дехто залучає й дітей.

Журналісти ІА “Конкурент” поцікавилися, наскільки безпечно це для малюків, з якого віку можна привчати дітей до моржування та які дії батьків можуть стати фатальними.

Про це та багато іншого розповіла завідувачка Луцького центру первинної медичної допомоги Тетяна Кравчук.

Деталі – у сюжеті.


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Теги: Водохреще, пірнання, діти
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