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Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО

Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
У мережі показали, яку ополонку для освячення води та водохрещенських купань підготували на озері Світязь.

Відповідні світлини на своїй сторінці у facebook опублікував настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.

"Щиро дякую братії Свято-Миколаївського храму с. Пульмо за те, що підготували ополонку на озері Світязь для освячення води.

Завтра чин Великого освячення води на озері Світязь відбудеться о 13:00", - зазначив священник.

Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО

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Теги: Світязь, ополонка, Водохреще, освячення води
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