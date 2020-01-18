Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для освячення води. ФОТО





Відповідні світлини на своїй сторінці у Олександр Черевко.



"Щиро дякую братії Свято-Миколаївського храму с. Пульмо за те, що підготували ополонку на озері Світязь для освячення води.



Завтра чин Великого освячення води на озері Світязь відбудеться о 13:00", - зазначив священник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали, яку ополонку для освячення води та водохрещенських купань підготували на озері Світязь.Відповідні світлини на своїй сторінці у facebook опублікував настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо"Щиро дякую братії Свято-Миколаївського храму с. Пульмо за те, що підготували ополонку на озері Світязь для освячення води.Завтра чин Великого освячення води на озері Світязь відбудеться о 13:00", - зазначив священник.

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