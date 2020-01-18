Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для водохрещенських пірнань. ФОТО
Сьогодні, 21:42
У мережі показали, яку ополонку для освячення води та водохрещенських пірнань підготували на озері Світязь.
Відповідні світлини на своїй сторінці у facebook опублікував настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.
"Щиро дякую братії Свято-Миколаївського храму с. Пульмо за те, що підготували ополонку на озері Світязь для освячення води.
Завтра чин Великого освячення води на озері Світязь відбудеться о 13:00", - зазначив священник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідні світлини на своїй сторінці у facebook опублікував настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.
"Щиро дякую братії Свято-Миколаївського храму с. Пульмо за те, що підготували ополонку на озері Світязь для освячення води.
Завтра чин Великого освячення води на озері Світязь відбудеться о 13:00", - зазначив священник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Олімпіаду можуть поїхати 16 спортсменів з Волині
Сьогодні, 22:20
Показали, як на озері Світязь підготували ополонку для водохрещенських пірнань. ФОТО
Сьогодні, 21:42