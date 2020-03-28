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На Олімпіаду можуть поїхати 16 спортсменів з Волині

На Олімпіаду можуть поїхати 16 спортсменів з Волині
Волинські спортсмени мають високі шанси потрапили у склад збірної, щоб представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це стало відомо під час другого етапу бюджетних слухань 18 січня, пише ІА Волинські новини.

Як повідомив начальник управління молоді та спорту Волинської обласної адміністрації Ігор Дмитришин, волинські спортсмени показують високі результати. Серед них є 16 претендентів, які можуть полетіти на Олімпіаду-2021. До прикладу, у 2016 році у складі Національної олімпійської збірної було 8 спорсменів з Волині, а у 2012-му – 6. Тож Волинь нарощує свій спортивний потенціал.

Як додав директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко, спортсмени зараз активно готуються до отримання ліцензій. Уже має ліцензію легкоатлет Іван Банзерук, нормативи виконали ще 8 спортсменів.

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Теги: Олімпіада, спорт, Волинь, спортсмени, ліцензія
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