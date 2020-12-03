Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО
18 січень, 22:51
Прикордонники у співпраці з СБУ затримали в аеропорту Бориспіль 21-річного пасажира, який прилетів в Україну з Латинської Америки через одну з країн ЄС.
Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.
У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.
Вартість вилученого кокаїну за цінами чорного ринку становить понад 2 млн грн.
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Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.
У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.
Вартість вилученого кокаїну за цінами чорного ринку становить понад 2 млн грн.
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