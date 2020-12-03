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Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО

Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО
Прикордонники у співпраці з СБУ затримали в аеропорту Бориспіль 21-річного пасажира, який прилетів в Україну з Латинської Америки через одну з країн ЄС.

Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.

У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.

Вартість вилученого кокаїну за цінами чорного ринку становить понад 2 млн грн.



Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО
Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО
Кокаїн у банці з томатом: у Борисполі затримали наркокур’єра. ВІДЕО

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Теги: кокаїн, наркокур'єр, Держприкордонслужба
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