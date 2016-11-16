Рада може заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята
Сьогодні, 07:16
На сайті Верховної Ради з’явився законопроект, яким нардепи пропонують заборонити Кабміну переносити робочі дні через вихідні у свята.
Про це інформують Факти.
Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Зокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.
Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.
Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.
Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.
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Про це інформують Факти.
Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Зокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.
Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.
Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.
Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.
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