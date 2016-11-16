Рада може заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята





Про це інформують



Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.



Зокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.



Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.



Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.



Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Верховної Ради з’явився законопроект, яким нардепи пропонують заборонити Кабміну переносити робочі дні через вихідні у свята.Про це інформують Факти Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранівЗокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.

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