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Рада може заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята

Рада може заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята
На сайті Верховної Ради з’явився законопроект, яким нардепи пропонують заборонити Кабміну переносити робочі дні через вихідні у свята.

Про це інформують Факти.

Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Зокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.

Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.

Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.

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Теги: вихідні, перенесення, Кабмін, праця
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