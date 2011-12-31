Новий рівень безпеки: в українських електричках з’являться камери спостереження





Про це інформують на



– Зараз ми вже займаємось їхньою (електропоїздів – Ред.) модернізацією, яка передбачає встановлення камер спостереження, що дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах, – наголосив голова правління АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.



Також у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана червона кнопка, якою він зможе викликати правоохоронців на наступну станцію – зупинку, передбачену маршрутом руху. Такими діями машиніст матиме змогу запобігти неналежній поведінці деяких пасажирів.

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