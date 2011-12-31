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Новий рівень безпеки: в українських електричках з’являться камери спостереження

Новий рівень безпеки: в українських електричках з’являться камери спостереження
Національний перевізник Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки у напрямку приміських залізничних сполучень. Так, зовсім скоро в українських електричних поїздах з’явиться відеоспостереження.

Про це інформують на сайті компанії.

– Зараз ми вже займаємось їхньою (електропоїздів – Ред.) модернізацією, яка передбачає встановлення камер спостереження, що дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах, – наголосив голова правління АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.

Також у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана червона кнопка, якою він зможе викликати правоохоронців на наступну станцію – зупинку, передбачену маршрутом руху. Такими діями машиніст матиме змогу запобігти неналежній поведінці деяких пасажирів.

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Теги: Укрзалізниця, електричка, відеоспостереження
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