Новий рівень безпеки: в українських електричках з’являться камери спостереження
Сьогодні, 00:19
Національний перевізник Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки у напрямку приміських залізничних сполучень. Так, зовсім скоро в українських електричних поїздах з’явиться відеоспостереження.
Про це інформують на сайті компанії.
– Зараз ми вже займаємось їхньою (електропоїздів – Ред.) модернізацією, яка передбачає встановлення камер спостереження, що дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах, – наголосив голова правління АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.
Також у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана червона кнопка, якою він зможе викликати правоохоронців на наступну станцію – зупинку, передбачену маршрутом руху. Такими діями машиніст матиме змогу запобігти неналежній поведінці деяких пасажирів.
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Про це інформують на сайті компанії.
– Зараз ми вже займаємось їхньою (електропоїздів – Ред.) модернізацією, яка передбачає встановлення камер спостереження, що дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах, – наголосив голова правління АТ Укрзалізниця Володимир Жмак.
Також у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана червона кнопка, якою він зможе викликати правоохоронців на наступну станцію – зупинку, передбачену маршрутом руху. Такими діями машиніст матиме змогу запобігти неналежній поведінці деяких пасажирів.
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