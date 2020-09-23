Один телефон на трьох: як проходить дистанційне навчання у багатодітних сім'ях на Волині
Сьогодні, 04:34
Через локдаун після новорічних канікул діти відновили навчання у дистанційній формі. 18 січня канікули завершилися у луцьких школярів, тижнем раніше в інших школах області.
Суспільне поцікавилося, як навчаються діти, у яких немає необхідних для онлайн освіти гаджетів. Одна із таких родин живе у селі Озеряни Луцького району.
У родині Герасимюків троє школярів. Мама Оксана розповідає, що отримувати знання повноцінно її діти не мають змоги.
"На жаль ми не можемо повністю дітей забезпечити телефонами, ноутбуками, ще й поганий інтернет-зв’язок тому ми вибираємо тему, в кого важливіші уроки. У нас є один телефон, але якщо мені потрібно кудись поїхати, то діти залишаються взагалі без навчання", - каже багатодітна матір.
Дві доньки та син Оксани навчаються у Радомишльському ліцеї. Одна з педагогинь закладу розповіла Суспільному, з дітьми на зв'язок виходить через смартфон. У другому класі, каже педагогиня, 20-ро дітей, на онлайн урок виходить лише половина учнів.
"Дітки, які навчаються у другому класі живуть у п’яти селах і там дуже поганий інтернет. У класі навчається багато учнів з багатодітних сімей і батьки не можуть їх забезпечити технічними засобами, щоб вони могли навчатися у такій формі", - каже педагогиня.
У Радомишльському ліцеї навчається 193 дитини з п’яти навколишніх сіл, розповіла директорка навчального закладу Лариса Борейко. З її слів, учні, які не мають інтернету і доступу до гаджетів спілкуються та отримують завдання від вчителів через батьківські телефони.
Загалом у Луцькій громаді дистанційне навчання розпочали понад 34 тисячі школярів у 39 школах, розповіла керівниця міського управління освіти Зіновія Лещенко. З її слів, наразі невідомо скільки триватиме дистанційне навчання та коли діти повернуться за парти.
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Суспільне поцікавилося, як навчаються діти, у яких немає необхідних для онлайн освіти гаджетів. Одна із таких родин живе у селі Озеряни Луцького району.
У родині Герасимюків троє школярів. Мама Оксана розповідає, що отримувати знання повноцінно її діти не мають змоги.
"На жаль ми не можемо повністю дітей забезпечити телефонами, ноутбуками, ще й поганий інтернет-зв’язок тому ми вибираємо тему, в кого важливіші уроки. У нас є один телефон, але якщо мені потрібно кудись поїхати, то діти залишаються взагалі без навчання", - каже багатодітна матір.
Дві доньки та син Оксани навчаються у Радомишльському ліцеї. Одна з педагогинь закладу розповіла Суспільному, з дітьми на зв'язок виходить через смартфон. У другому класі, каже педагогиня, 20-ро дітей, на онлайн урок виходить лише половина учнів.
"Дітки, які навчаються у другому класі живуть у п’яти селах і там дуже поганий інтернет. У класі навчається багато учнів з багатодітних сімей і батьки не можуть їх забезпечити технічними засобами, щоб вони могли навчатися у такій формі", - каже педагогиня.
У Радомишльському ліцеї навчається 193 дитини з п’яти навколишніх сіл, розповіла директорка навчального закладу Лариса Борейко. З її слів, учні, які не мають інтернету і доступу до гаджетів спілкуються та отримують завдання від вчителів через батьківські телефони.
Загалом у Луцькій громаді дистанційне навчання розпочали понад 34 тисячі школярів у 39 школах, розповіла керівниця міського управління освіти Зіновія Лещенко. З її слів, наразі невідомо скільки триватиме дистанційне навчання та коли діти повернуться за парти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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