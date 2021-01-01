У пустелі Сахара випав сніг. ФОТО





Як повідомляє Карім Бучетата.



Він сфотографував засніжену пустелю недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі, верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також овець, що стоять на вкритих льодом дюнах, коли температура впала до -3° C.





Як зазначає видання The Sun, в спекотну пору року температура в пустелі може підніматися до +50°C, але цього місяця температура впала нижче нуля. Січень - найхолодніший місяць у Саудівській Аравії, середня температура становить 20,2°. А Табук - один з найбільш холодних регіонів країни із середньою температурою 4°.



10 січня місцевих жителів гірського регіону вразив сніговий шквал. Сніг також випав у Лівані, Сирії та Ірані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пустелі Сахара різко знизилася температура повітря і випав сніг.Як повідомляє Укрінформ , це незвичайне погодне явище сфотографував і опублікував в Instagram фотографВін сфотографував засніжену пустелю недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі, верблюдів після снігопаду в районі Табук на північному заході Саудівської Аравії, а також овець, що стоять на вкритих льодом дюнах, коли температура впала до -3° C.Як зазначає видання The Sun, в спекотну пору року температура в пустелі може підніматися до +50°C, але цього місяця температура впала нижче нуля. Січень - найхолодніший місяць у Саудівській Аравії, середня температура становить 20,2°. А Табук - один з найбільш холодних регіонів країни із середньою температурою 4°.10 січня місцевих жителів гірського регіону вразив сніговий шквал. Сніг також випав у Лівані, Сирії та Ірані.

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