За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло

3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 19 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 801 особу;летальних випадків – 177;одужало – 15 052 особи;здійснили тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).Добовий показник захворюваності один з найнижчих за останні три місяці. Днем раніше виявили 3034 інфікованих, 5 жовтня — 3774.Після цього спостерігалося зростання захворюваності.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 167 655 осіб;одужало – 886 248 осіб;летальних випадків – 21 046;провели ПЛР-тестувань – 5 983 122.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 637 випадків;Вінницька область – 73 випадки;Волинська область – 70 випадків;Дніпропетровська область – 201 випадок;Донецька область – 174 випадки;Житомирська область – 38 випадків;Закарпатська область – 94 випадки;Запорізька область – 449 випадків;Івано-Франківська область – 127 випадків;Київська область – 150 випадків;Кіровоградська область – 29 випадків;Луганська область – 64 випадки;Львівська область – 197 випадків;Миколаївська область – 115 випадків;Одеська область – 453 випадки;Полтавська область – 197 випадків;Рівненська область – 58 випадків;Сумська область – 61 випадок;Тернопільська область – 67 випадків;Харківська область – 237 випадків;Херсонська область – 26 випадків;Хмельницька область – 39 випадків;Черкаська область – 208 випадків;Чернівецька область – 172 випадки;Чернігівська область – 3 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.