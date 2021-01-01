За добу в Україні від коронавірусу одужало майже у 4 рази більше людей, ніж захворіло
Сьогодні, 08:43
3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 19 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 801 особу;
летальних випадків – 177;
одужало – 15 052 особи;
здійснили тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
Добовий показник захворюваності один з найнижчих за останні три місяці. Днем раніше виявили 3034 інфікованих, 5 жовтня — 3774.
Після цього спостерігалося зростання захворюваності.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 167 655 осіб;
одужало – 886 248 осіб;
летальних випадків – 21 046;
провели ПЛР-тестувань – 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 637 випадків;
Вінницька область – 73 випадки;
Волинська область – 70 випадків;
Дніпропетровська область – 201 випадок;
Донецька область – 174 випадки;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 94 випадки;
Запорізька область – 449 випадків;
Івано-Франківська область – 127 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 29 випадків;
Луганська область – 64 випадки;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 453 випадки;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 237 випадків;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 39 випадків;
Черкаська область – 208 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 19 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 801 особу;
летальних випадків – 177;
одужало – 15 052 особи;
здійснили тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
Добовий показник захворюваності один з найнижчих за останні три місяці. Днем раніше виявили 3034 інфікованих, 5 жовтня — 3774.
Після цього спостерігалося зростання захворюваності.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 167 655 осіб;
одужало – 886 248 осіб;
летальних випадків – 21 046;
провели ПЛР-тестувань – 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 637 випадків;
Вінницька область – 73 випадки;
Волинська область – 70 випадків;
Дніпропетровська область – 201 випадок;
Донецька область – 174 випадки;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 94 випадки;
Запорізька область – 449 випадків;
Івано-Франківська область – 127 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 29 випадків;
Луганська область – 64 випадки;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 453 випадки;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 237 випадків;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 39 випадків;
Черкаська область – 208 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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