На Водохреще частина міста на Волині залишилася без води





Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради у фейсбуці.



Інформують, що, за інформацією філії «Волиньоленерго», вибила потужна лінія електропостачання.



Запевняють також, що пеціалісти ремонтної бригади електриків працюють над передпідключенням центрального водозабору на іншу лінію, аби якомога швидше відновити водопостачання у домівках володимирчан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральному водозаборі у місті Володимирі-Волинському зникла електроенегія, через що у будинках частини жителів міста нема водопостачання.Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради у фейсбуці.Інформують, що, за інформацією філії «Волиньоленерго», вибила потужна лінія електропостачання.Запевняють також, що пеціалісти ремонтної бригади електриків працюють над передпідключенням центрального водозабору на іншу лінію, аби якомога швидше відновити водопостачання у домівках володимирчан.

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