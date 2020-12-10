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На Водохреще частина міста на Волині залишилася без води

На Водохреще частина міста на Волині залишилася без води
На центральному водозаборі у місті Володимирі-Волинському зникла електроенегія, через що у будинках частини жителів міста нема водопостачання.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради у фейсбуці.

Інформують, що, за інформацією філії «Волиньоленерго», вибила потужна лінія електропостачання.

Запевняють також, що пеціалісти ремонтної бригади електриків працюють над передпідключенням центрального водозабору на іншу лінію, аби якомога швидше відновити водопостачання у домівках володимирчан.

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Теги: Володимир-Волинський, вода, Вохохреще, електроенергія
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