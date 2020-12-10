На Водохреще частина міста на Волині залишилася без води
Сьогодні, 08:55
На центральному водозаборі у місті Володимирі-Волинському зникла електроенегія, через що у будинках частини жителів міста нема водопостачання.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради у фейсбуці.
Інформують, що, за інформацією філії «Волиньоленерго», вибила потужна лінія електропостачання.
Запевняють також, що пеціалісти ремонтної бригади електриків працюють над передпідключенням центрального водозабору на іншу лінію, аби якомога швидше відновити водопостачання у домівках володимирчан.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради у фейсбуці.
Інформують, що, за інформацією філії «Волиньоленерго», вибила потужна лінія електропостачання.
Запевняють також, що пеціалісти ремонтної бригади електриків працюють над передпідключенням центрального водозабору на іншу лінію, аби якомога швидше відновити водопостачання у домівках володимирчан.
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