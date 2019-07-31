На Волині горів автомобіль Mazda
Сьогодні, 09:05
Учора, 18 січня, рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського ліквідували пожежу автомобія Mazda, що загорівся близько 15:00 на вулиці Злагоди.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що для ліквідації пожежі вогнеборці подали спеціальний пінний ствол. Вогонь пошкодив моторний відсік, лобове скло, капот.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі транспортного засобу.
До слова, загалом протягом доби 18 січня рятувальники підрозділів служби «101» ліквідували 6 пожеж в житлових будинках, одну пожежу автомобіля.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що для ліквідації пожежі вогнеборці подали спеціальний пінний ствол. Вогонь пошкодив моторний відсік, лобове скло, капот.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі транспортного засобу.
До слова, загалом протягом доби 18 січня рятувальники підрозділів служби «101» ліквідували 6 пожеж в житлових будинках, одну пожежу автомобіля.
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