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Курс валют у Луцьку на 19 січня

Курс валют у Луцьку на 19 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.29.

Євро при купівлі становить – 34.03, продажу – 34.16.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.47, продаж – 7.54.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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