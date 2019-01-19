Як на Волині святкували Водохреще понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Це свято належить до головних церковних свят і символізує хрещення у водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іоанн Хреститель. З кожним роком це свято стає все популярнішим серед українців, - йдеться на сайті



Спеціально до свята вдалось розшукати столітні світлини, які демонструють, як святкували волиняни Водохреще 100 років тому.



Усі кадри були зроблені взимку 1917 року у Володимирі-Волинському. На світлинах бачимо духовенство, солдат та місцеве населення.



Локації, які попали в об’єктив, це: вулиці міста та берег річки Луги. Можемо побачити, як церковна процесія прямує до річки після святкового богослужіння, де згодом відбувалося урочисте водосвяття, яке називали великим.



За традицією досить часто воду освячували просто неба, на берегах водоймищ: річок, озер. На льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священник занурював хрест. Одразу після освячення воду пили та вмивалися нею. Це можна побачити на фото. Проте на фото не бачимо так популярної нині традиції занурюватись у водойму під час свята.



Сьогодні ці столітні фото зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у Відні.



Джерело фото: https://picryl.com/



Тетяна Яцечко-Блаженко



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня, на Водохреща або Йордана, щорічно відбувається освячення води за участю духовенства.Це свято належить до головних церковних свят і символізує хрещення у водах річки Йордан, яке здійснив пророк. З кожним роком це свято стає все популярнішим серед українців, - йдеться на сайті Волинські новини Спеціально до свята вдалось розшукати столітні світлини, які демонструють, як святкували волиняни Водохреще 100 років тому.Усі кадри були зроблені взимку 1917 року у Володимирі-Волинському. На світлинах бачимо духовенство, солдат та місцеве населення.Локації, які попали в об’єктив, це: вулиці міста та берег річки Луги. Можемо побачити, як церковна процесія прямує до річки після святкового богослужіння, де згодом відбувалося урочисте водосвяття, яке називали великим.За традицією досить часто воду освячували просто неба, на берегах водоймищ: річок, озер. На льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священник занурював хрест. Одразу після освячення воду пили та вмивалися нею. Це можна побачити на фото. Проте на фото не бачимо так популярної нині традиції занурюватись у водойму під час свята.Сьогодні ці столітні фото зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у Відні.Джерело фото: https://picryl.com/

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