Волинянам розповіли, чим небезпечні купання на Водохреще та чи очищає занурення в купель від гріхів





Про це йдеться у сюжеті



Луцька сімейна лікарка Ольга Коляда каже, що внаслідок невдалого занурення можна підхопити ГРВІ або запалення. Але найбільш небезпечний варіант – спазм судин, який може призвести і до летальних наслідків.



“Я закликаю поберегти своє здоров’я. Краще сходити до церкви, тепло вдягтися. Або з вірою подивитись онлайн-службу, зараз вона дуже доступна”, – каже медик.



Що ж до позиції церкви щодо крижаних купань, то у ПЦУ запевняють: ця традиція релігії не стосується. Вона радше народна, та й то – не українська.



“Вона швидше російська, і під впливом Росії до нас занесена. Навіть якщо прочитати описи, як проходило свято Богоявлення у козацькі часи, то козаки не кидались в ополонку”, – пояснює голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Віталій Собко.



За його словами, віра в "очищення гріхів” після купелі – також міф.



“Пірнути можна, і відчуєш, звичайно, адреналін, приплив енергії певної, але це не є прощення гріхів. Якщо людина не кається в гріхах, не йде до сповіді, до причастя, то навіть якщо вона пірнає в освячену воду щодня, це, на жаль, нічого не допоможе”, – запевняє Віталій Собко.



Для тих, хто попри рекомендації лікарів таки хоче пірнути, є декілька правил: зробити зарядку перед зануренням, заходити у воду повільно, не пірнати під воду з головою. Опісля швидко розтертись сухим рушником та вдягнути теплий одяг. Алкоголь при цьому категорично не рекомендують пити.



“Це призводить до оманливого відчуття зігрівання, але разом з тим людина дуже швидко більше втрачає тепло”, – каже начальник сектору медичного забезпечення У ДСНС Волині Петро Савчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Разове занурення у крижану воду на Водохреще може спричинити проблеми зі здоров’ям.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Луцька сімейна лікаркакаже, що внаслідок невдалого занурення можна підхопити ГРВІ або запалення. Але найбільш небезпечний варіант – спазм судин, який може призвести і до летальних наслідків.“Я закликаю поберегти своє здоров’я. Краще сходити до церкви, тепло вдягтися. Або з вірою подивитись онлайн-службу, зараз вона дуже доступна”, – каже медик.Що ж до позиції церкви щодо крижаних купань, то у ПЦУ запевняють: ця традиція релігії не стосується. Вона радше народна, та й то – не українська.“Вона швидше російська, і під впливом Росії до нас занесена. Навіть якщо прочитати описи, як проходило свято Богоявлення у козацькі часи, то козаки не кидались в ополонку”, – пояснює голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрейЗа його словами, віра в "очищення гріхів” після купелі – також міф.“Пірнути можна, і відчуєш, звичайно, адреналін, приплив енергії певної, але це не є прощення гріхів. Якщо людина не кається в гріхах, не йде до сповіді, до причастя, то навіть якщо вона пірнає в освячену воду щодня, це, на жаль, нічого не допоможе”, – запевняє Віталій Собко.Для тих, хто попри рекомендації лікарів таки хоче пірнути, є декілька правил: зробити зарядку перед зануренням, заходити у воду повільно, не пірнати під воду з головою. Опісля швидко розтертись сухим рушником та вдягнути теплий одяг. Алкоголь при цьому категорично не рекомендують пити.“Це призводить до оманливого відчуття зігрівання, але разом з тим людина дуже швидко більше втрачає тепло”, – каже начальник сектору медичного забезпечення У ДСНС Волині

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