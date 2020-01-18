Волинянам розповіли, чим небезпечні купання на Водохреще та чи очищає занурення в купель від гріхів
Сьогодні, 09:36
Разове занурення у крижану воду на Водохреще може спричинити проблеми зі здоров’ям.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Луцька сімейна лікарка Ольга Коляда каже, що внаслідок невдалого занурення можна підхопити ГРВІ або запалення. Але найбільш небезпечний варіант – спазм судин, який може призвести і до летальних наслідків.
“Я закликаю поберегти своє здоров’я. Краще сходити до церкви, тепло вдягтися. Або з вірою подивитись онлайн-службу, зараз вона дуже доступна”, – каже медик.
Що ж до позиції церкви щодо крижаних купань, то у ПЦУ запевняють: ця традиція релігії не стосується. Вона радше народна, та й то – не українська.
“Вона швидше російська, і під впливом Росії до нас занесена. Навіть якщо прочитати описи, як проходило свято Богоявлення у козацькі часи, то козаки не кидались в ополонку”, – пояснює голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Віталій Собко.
За його словами, віра в "очищення гріхів” після купелі – також міф.
“Пірнути можна, і відчуєш, звичайно, адреналін, приплив енергії певної, але це не є прощення гріхів. Якщо людина не кається в гріхах, не йде до сповіді, до причастя, то навіть якщо вона пірнає в освячену воду щодня, це, на жаль, нічого не допоможе”, – запевняє Віталій Собко.
Для тих, хто попри рекомендації лікарів таки хоче пірнути, є декілька правил: зробити зарядку перед зануренням, заходити у воду повільно, не пірнати під воду з головою. Опісля швидко розтертись сухим рушником та вдягнути теплий одяг. Алкоголь при цьому категорично не рекомендують пити.
“Це призводить до оманливого відчуття зігрівання, але разом з тим людина дуже швидко більше втрачає тепло”, – каже начальник сектору медичного забезпечення У ДСНС Волині Петро Савчук.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Луцька сімейна лікарка Ольга Коляда каже, що внаслідок невдалого занурення можна підхопити ГРВІ або запалення. Але найбільш небезпечний варіант – спазм судин, який може призвести і до летальних наслідків.
“Я закликаю поберегти своє здоров’я. Краще сходити до церкви, тепло вдягтися. Або з вірою подивитись онлайн-службу, зараз вона дуже доступна”, – каже медик.
Що ж до позиції церкви щодо крижаних купань, то у ПЦУ запевняють: ця традиція релігії не стосується. Вона радше народна, та й то – не українська.
“Вона швидше російська, і під впливом Росії до нас занесена. Навіть якщо прочитати описи, як проходило свято Богоявлення у козацькі часи, то козаки не кидались в ополонку”, – пояснює голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Віталій Собко.
За його словами, віра в "очищення гріхів” після купелі – також міф.
“Пірнути можна, і відчуєш, звичайно, адреналін, приплив енергії певної, але це не є прощення гріхів. Якщо людина не кається в гріхах, не йде до сповіді, до причастя, то навіть якщо вона пірнає в освячену воду щодня, це, на жаль, нічого не допоможе”, – запевняє Віталій Собко.
Для тих, хто попри рекомендації лікарів таки хоче пірнути, є декілька правил: зробити зарядку перед зануренням, заходити у воду повільно, не пірнати під воду з головою. Опісля швидко розтертись сухим рушником та вдягнути теплий одяг. Алкоголь при цьому категорично не рекомендують пити.
“Це призводить до оманливого відчуття зігрівання, але разом з тим людина дуже швидко більше втрачає тепло”, – каже начальник сектору медичного забезпечення У ДСНС Волині Петро Савчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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