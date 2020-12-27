Майже 200 людей одужало і 70 захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 9,

Луцький район – 22,

м. Нововолинськ – 6,

Горохівський район – 5,

Іваничівський район – 3,

Ківерцівський район – 4,

Ковельський район – 13,

Локачинський район – 2,

Любешівський район – 6.



Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 35 464 випадки.

Одужало 32 792 особи (за останню добу – 196).



Летальні випадки – 557 (за останню добу – 2: Ківерцівський район - 1, Маневицький район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 138 296 осіб, за минулу добу обстежили 511 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 70 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 9,Луцький район – 22,м. Нововолинськ – 6,Горохівський район – 5,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район – 4,Ковельський район – 13,Локачинський район – 2,Любешівський район – 6.Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 35 464 випадки.Одужало 32 792 особи (за останню добу – 196).Летальні випадки – 557 (за останню добу – 2: Ківерцівський район - 1, Маневицький район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 138 296 осіб, за минулу добу обстежили 511 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію