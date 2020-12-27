Майже 200 людей одужало і 70 захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:42
За минулу добу на Волині зареєстрували 70 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 9,
Луцький район – 22,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 4,
Ковельський район – 13,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 6.
Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 35 464 випадки.
Одужало 32 792 особи (за останню добу – 196).
Летальні випадки – 557 (за останню добу – 2: Ківерцівський район - 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 138 296 осіб, за минулу добу обстежили 511 осіб.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 9,
Луцький район – 22,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 4,
Ковельський район – 13,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 6.
Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 35 464 випадки.
Одужало 32 792 особи (за останню добу – 196).
Летальні випадки – 557 (за останню добу – 2: Ківерцівський район - 1, Маневицький район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 138 296 осіб, за минулу добу обстежили 511 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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