Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні





Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише



За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікують і снігопади.



Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на декілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікують снігопади.



Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.



Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.



Також 20, 25 і 27 лютого очікують дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в останній місяць зими цього року очікують "температурні гойдалки".Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише "Апостроф" За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікують і снігопади.Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на декілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікують снігопади.Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.Також 20, 25 і 27 лютого очікують дощ зі снігом.

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