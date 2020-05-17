Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні
Сьогодні, 10:03
В Україні в останній місяць зими цього року очікують "температурні гойдалки".
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише "Апостроф".
За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікують і снігопади.
Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на декілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікують снігопади.
Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.
Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.
Також 20, 25 і 27 лютого очікують дощ зі снігом.
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Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише "Апостроф".
За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікують і снігопади.
Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на декілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікують снігопади.
Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.
Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.
Також 20, 25 і 27 лютого очікують дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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