вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні

Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні
В Україні в останній місяць зими цього року очікують "температурні гойдалки".

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, - пише "Апостроф".

За словами синоптика, в перших числах лютого буде мороз -10°-14°. Вночі температура повітря впаде до -20°. Також очікують і снігопади.

Теплішати почне з 4 лютого. До 7 числа стовпчики термометрів покажуть -6°-8°. А 8-10 лютого температура підніметься на декілька градусів. А ще 6 і 7 числа очікують снігопади.

Горбань прогнозує, що з 10 по 12 лютого температура повітря знову впаде до -6°. 13 лютого трохи потеплішає(-1°...-2°), очікується снігопад. А 14 лютого похолодає до -10° вдень і -13°...-17° вночі.

Але вже з 18 лютого в Україні почнеться потепління. Буде від -3° до + 2°.

Також 20, 25 і 27 лютого очікують дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, лютий, Україна, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин хотів купити омріяний мопед, а натрапив на інтернет-шахраїв
Сьогодні, 10:20
Петра Верзуна, якого судять за шахрайство на 10 мільйонів, випустили з-під варти
Сьогодні, 10:17
Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні
Сьогодні, 10:03
Майже 200 людей одужало і 70 захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:42
Волинянам розповіли, чим небезпечні купання на Водохреще та чи очищає занурення в купель від гріхів
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Якою буде погода в Україні наступного тижня Якою буде погода в Україні наступного тижня
17 травень, 2020, 14:38
Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому
30 січень, 2020, 11:26
Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
16 липень, 2019, 11:55
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
17 червень, 2019, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
 0
Поліція Волині розшукує жителя Закарпаття за скоєння особливо тяжкого злочину
Сьогодні, 10:52
 0
У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці
Сьогодні, 10:41
 0
Волонтери просять підтримати дівчинку з Волині, вітчим якої загинув в Іловайському котлі
Сьогодні, 10:35
 0
Волинянин хотів купити омріяний мопед, а натрапив на інтернет-шахраїв
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8