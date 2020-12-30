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Лесю Українку увічнили у срібній монеті

Лесю Українку увічнили у срібній монеті
В Україні з 21 січня в обіг вводять нову пам’ятну срібну монету «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки».

Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, монету з серії «Духовні скарби України» присвятили письменниці, громадській діячці Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).

Номінал монети – 20 гривень. Загалом їх викарбували тиражем 2500 штук.

На аверсі монети розміщено: напис "УКРАЇНА", праворуч від якого малий Герб України і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки, зліва на дзеркальному тлі – стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч – ключ журавлів.

На реверсі монети – на тлі стилізованих гілок із листям зображено портрет письменниці та зліва – роки життя 1871–1913.
Лесю Українку увічнили у срібній монеті

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Теги: монета, Леся Українка
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