Лесю Українку увічнили у срібній монеті





Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, монету з серії «Духовні скарби України» присвятили письменниці, громадській діячці Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).



Номінал монети – 20 гривень. Загалом їх викарбували тиражем 2500 штук.



На аверсі монети розміщено: напис "УКРАЇНА", праворуч від якого малий Герб України і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки, зліва на дзеркальному тлі – стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч – ключ журавлів.



На реверсі монети – на тлі стилізованих гілок із листям зображено портрет письменниці та зліва – роки життя 1871–1913.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 21 січня в обіг вводять нову пам’ятну срібну монету «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки».Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, монету з серії «Духовні скарби України» присвятили письменниці, громадській діячці Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач).Номінал монети – 20 гривень. Загалом їх викарбували тиражем 2500 штук.На аверсі монети розміщено: напис "УКРАЇНА", праворуч від якого малий Герб України і композиція, що символізує яскравий, емоційний, багатий світ поезії Лесі Українки, зліва на дзеркальному тлі – стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки; праворуч – ключ журавлів.На реверсі монети – на тлі стилізованих гілок із листям зображено портрет письменниці та зліва – роки життя 1871–1913.

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