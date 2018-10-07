Петра Верзуна, якого судять за шахрайство на 10 мільйонів, випустили з-під варти

Петра Верзуна, якого обвинувачують у шахрайстві приблизно на 10 мільйонів гривень, випустили з-під варти під домашній арешт.



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Зауважують, що у Ковелі ще з 2018 року триває розгляд кримінальної справи щодо луцького бізнесмена, громадського активіста, колишнього чиновника і кандидата в депутати від «Самопомочі» Петра Верзуна, який, за даними прокуратури, шахрайським шляхом збагатився більш ніж на 10 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



В обвинувальному акті стверджується, що Петро Верзун, будучи засновником Волинської обласної громадської організації «Фонд місцевого розвитку», з початку 2011 р. до середини 2016 р. видурив у 13 людей коштів у різній валюті на суму понад 10 мільйонів гривень. Він «позичав» гроші нібито на розвиток власного бізнесу, пов’язаного з наданням інформаційних послуг з оформлення віз для виїзду за кордон, а також для торгівлі валютою на міжбанківській біржі.



У прокуратурі зазначають, що зловмисник не збирався повертати позичальникам гроші: частину коштів він використав для власних потреб, а більше 500 тисяч гривень вніс на рахунки ВОГО «Фонд місцевого розвитку» та перемістив на рахунки інших суб’єктів господарювання.



Крім того, він чинив опір правоохоронцям під час санкціонованого обшуку в його помешканні 2 березня 2018 року.



Ухвалою колегії Ковельського міськрайонного суду від 5 жовтня 2018 року в складі головуючого судді Тараса Наваляного, суддів Сергія Панасюка та В’ячеслава Лесика строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою Петру Верзуну продовжили на 60 днів та визначено йому заставу в сумі 552 тисячі 300 гривень.



Аналогічні ухвали із заставою в півмільйона гривень суд приймав протягом 2018-2020 років, однак заставу за обвинуваченого так ніхто і не вніс.



Захищає Верзуна відомий луцький адвокат Микола Сорокопуд.



Оскільки Вища рада правосуддя звільнила ковельського суддю Тараса Наваляного, то головуючою у справі Петра Верзуна була призначена суддя Ірина Логвинюк.



12 січня 2021 року прокурор подав до суду клопотання про чергове продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою ще на 60 днів.



Того ж дня суд отримав і клопотання захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Мовляв, ризики, на які покликався прокурор, значно зменшились на даний час.



Так обвинувачений тривалий час, а саме з 02.03.18 р., утримується під вартою, тобто, в умовах неволі, що має негативні для нього наслідки. Він обмежений у спілкуванні з родиною, у складі якої є неповнолітня дитина, та з якою він мешкав до арешту, а ризики, на які вказує прокурор, є надуманими та такими, що, на його думку, на даний час, частково відпали, йдеться в клопотанні захисника.



У судовому засіданні 13 січня, яке відбувалося в режимі відеоконференції із приміщення Луцького слідчого ізолятора, прокурор Олександр Ліпко заперечив адвокату, сказав, що ризики збереглись та не зменшились.



Колегія суддів Ковельського міськрайсуду в складі головуючої судді Ірини Логвинюк, суддів В’ячеслава Лесика та Сергія Панасюка ухвалила негайно звільнити Петра Верзуна з-під варти у слідчому ізоляторі та застосувати до нього домашній арешт терміном на два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанина, якого обвинувачують у шахрайстві приблизно на 10 мільйонів гривень, випустили з-під варти під домашній арешт.Про це повідомляє " Ковель Медіа ".Зауважують, що у Ковелі ще з 2018 року триває розгляд кримінальної справи щодо луцького бізнесмена, громадського активіста, колишнього чиновника і кандидата в депутати від «Самопомочі» Петра Верзуна, який, за даними прокуратури, шахрайським шляхом збагатився більш ніж на 10 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.В обвинувальному акті стверджується, що Петро Верзун, будучи засновником Волинської обласної громадської організації «Фонд місцевого розвитку», з початку 2011 р. до середини 2016 р.. Він «позичав» гроші нібито на розвиток власного бізнесу, пов’язаного з наданням інформаційних послуг з оформлення віз для виїзду за кордон, а також для торгівлі валютою на міжбанківській біржі.У прокуратурі зазначають, що зловмисник не збирався повертати позичальникам гроші: частину коштів він використав для власних потреб, а більше 500 тисяч гривень вніс на рахунки ВОГО «Фонд місцевого розвитку» та перемістив на рахунки інших суб’єктів господарювання.Крім того, він чинив опір правоохоронцям під час санкціонованого обшуку в його помешканні 2 березня 2018 року.Ухвалою колегії Ковельського міськрайонного суду від 5 жовтня 2018 року в складі головуючого судді, суддівтастрок дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою Петру Верзуну продовжили на 60 днів та визначено йому заставу в сумі 552 тисячі 300 гривень.Аналогічні ухвали із заставою в півмільйона гривень суд приймав протягом 2018-2020 років, однак заставу за обвинуваченого так ніхто і не вніс.Захищає Верзуна відомий луцький адвокатОскільки Вища рада правосуддя звільнила ковельського суддю Тараса Наваляного, то головуючою у справі Петра Верзуна була призначена суддя12 січня 2021 року прокурор подав до суду клопотання про чергове продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою ще на 60 днів.Того ж дня суд отримав і клопотання захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Мовляв, ризики, на які покликався прокурор, значно зменшились на даний час.Так обвинувачений тривалий час, а саме з 02.03.18 р., утримується під вартою, тобто, в умовах неволі, що має негативні для нього наслідки. Він обмежений у спілкуванні з родиною, у складі якої є неповнолітня дитина, та з якою він мешкав до арешту, а ризики, на які вказує прокурор, є надуманими та такими, що, на його думку, на даний час, частково відпали, йдеться в клопотанні захисника.У судовому засіданні 13 січня, яке відбувалося в режимі відеоконференції із приміщення Луцького слідчого ізолятора, прокурорзаперечив адвокату, сказав, що ризики збереглись та не зменшились.Колегія суддів Ковельського міськрайсуду в складі головуючої судді Ірини Логвинюк, суддів В’ячеслава Лесика та Сергія Панасюка ухвалила негайно звільнити Петра Верзуна з-під варти у слідчому ізоляторі та застосувати до нього домашній арешт терміном на два місяці.

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