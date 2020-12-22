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Волинянин хотів купити омріяний мопед, а натрапив на інтернет-шахраїв

Волинянин хотів купити омріяний мопед, а натрапив на інтернет-шахраїв
Волинянина "кинули" на гроші інтернет-шахраї.

Так, 18 січня до поліції звернувся 35-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мопеду «Дельта» вартістю 7 тисяч гривень. Після переказу грошових коштів зв'язок із продавцем зник, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Тож правоохоронці вкотре закликають волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.



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Теги: шахраї, купівля, мопед, волинянин
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