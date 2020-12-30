Волонтери просять підтримати дівчинку з Волині, вітчим якої загинув в Іловайському котлі

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– дівчинка, котра невдовзі відзначатиме 12-й день народження. Її вітчимзагинув на фронті влітку 2014 року, виходячи «зеленим коридором» з Іловайського котла.Віка навчається у 6-му класі. Вчитися вона любить, хоча, щиро зізнається, що не завжди усе виходить на відмінно, як би їй хотілося. Вікторія відвідує художню школу, адже, як ми уже повідомляли минулого року, має хист до малювання. Зараз дівчинка захопилася рукодільними техніками виготовлення різноманітних поробок. У Вікторії є ще одне захоплення, яке має всі шанси перерости у професію – вона любить робити зачіски та плести косички. Мама Вікторії Валентина говорить, що вже неодноразово купувала дівчинці різноманітні журнали із поетапними малюнками, що ілюструють процес роботи над зачіскою.Вікторія любить тварин. Розповідає, що вдома живе черепаха Емма, яку тато подарував їй у 3 роки, та кролик. Домашні улюбленці – найулюбленіші забавки сестричок Віки та Марти.Віка дуже любить маму. Говорить, що її матуся надзвичайно добра та хороша – водить їх із сестричкою на мультики, у музеї та й просто на прогулянки, присвячує їм весь свій вільний час і всіма силами старається забезпечити своїх донечок усім необхідним.Цьогоріч Вікторія захопилась вивченням польської мови і дизайном – хоче цей перспективний напрямок і сусідню країну пов'язати з майбутньою професією. А ще у захваті від гітари. Нещодавно їй подарували цей музичний інструмент і тепер юна красуня планує знайти час у свій щільний графік на курси у музичному гуртку.Мама Валентина намагається забезпечити дівчаток усім необхідним попри матеріальні труднощі, а Віка старається у всьому допомагати мамі: чи то із прибиранням, чи з приготуванням їжі, чи із сестричкою Мартою. Також є потреба в одязі для дівчинки та матеріальній підтримці, адже сім’я змушена винаймати житло, що зараз дуже недешево.Одне з найбільших бажань юної красуні – аби в Україні настав довгоочікуваний мир.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про вітчима іменинниці є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pominkevich.htm