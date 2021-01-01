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Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО

Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО
Міський голова Нововолинська Борис Карпус вранці на Водохреще пірнув в ополонку.

Відеопідтвердження із привітанням він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Занурився в крижану воду з надією, що її цілюща сила додасть сил і енергії на нові звершення і добрі справи", - написав Карпус.

Карпус тричі занурився у крижану купіль.


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Теги: Борис Карпус, Водохреще, ополонка
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