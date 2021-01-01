Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Міський голова Нововолинська Борис Карпус вранці на Водохреще пірнув в ополонку.
Відеопідтвердження із привітанням він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Занурився в крижану воду з надією, що її цілюща сила додасть сил і енергії на нові звершення і добрі справи", - написав Карпус.
Карпус тричі занурився у крижану купіль.
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Відеопідтвердження із привітанням він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Занурився в крижану воду з надією, що її цілюща сила додасть сил і енергії на нові звершення і добрі справи", - написав Карпус.
Карпус тричі занурився у крижану купіль.
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