Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО

Борис Карпус вранці на Водохреще пірнув в ополонку.



Відеопідтвердження із привітанням він



"Занурився в крижану воду з надією, що її цілюща сила додасть сил і енергії на нові звершення і добрі справи", - написав Карпус.



Карпус тричі занурився у крижану купіль.





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