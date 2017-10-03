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У Луцьку через отруєння чадним газом госпіталізували мешканців будинку. ФОТО

У Луцьку через отруєння чадним газом госпіталізували мешканців будинку. ФОТО
У Луцьку патрульні допомогли медикам шпиталізувати мешканців будинку, які отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 18 січня, ввечері, патрулюючи на вулиці Потебні, що у Луцьку, інспектори помітили, як на великій швидкості в напрямку вулиці Львівської проїхали карети екстреної медичної допомоги.

Патрульні прийняли рішення слідувати за медиками, аби допомогти їм.Як виявилося, біля будинку, де зупинилися автомобілі медиків, мешканці отруїлися чадним газом.

Патрульні допомагали медичним працівникам шпиталізувати мешканців до лікарні.

У Луцьку через отруєння чадним газом госпіталізували мешканців будинку. ФОТО
У Луцьку через отруєння чадним газом госпіталізували мешканців будинку. ФОТО

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Теги: отруєння, чадний газ, Луцьк
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