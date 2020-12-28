вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахрай виміняв у волинянина фальшиві гроші на справжні

Шахрай виміняв у волинянина фальшиві гроші на справжні
Учора, 18 січня, до поліції із заявою звернувся 58-річний житель Турійського району. Чоловік розповів, що до його будинку прийшов невідомий і під приводом обміняти банкноту номіналом 500 гривень заволодів його грошима. Згодом з’ясувалося, що банкнота несправжня – сувенірна, її вилучили та направили на дослідження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що шахрайські дії щодо потерпілого вчинив 50-річний житель Турійського району.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, фальшиві гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну що тут скажиш , прийшов до нього чоловік , незнайомий і попросив розміняти гроші, а той взяв і розміняв, блін люди та колиж ви нарешті почнете головами , а не дупами думати, вже аж бісить.
Відповісти
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:38
Шахрай виміняв у волинянина фальшиві гроші на справжні
Сьогодні, 11:20
У Луцьку через отруєння чадним газом госпіталізували мешканців будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Стало відомо, чи повернуться учні за шкільні парти після 24 січня
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Петра Верзуна, якого судять за шахрайство на 10 мільйонів, випустили з-під варти Петра Верзуна, якого судять за шахрайство на 10 мільйонів, випустили з-під варти
Сьогодні, 10:17
Псевдопрацівниця компанії «обчистила» банківську картку волинянки Псевдопрацівниця компанії «обчистила» банківську картку волинянки
28 грудень, 2020, 20:52
8 тисяч від «президента»: кіберполіція застерігає від нахабного шахрайства 8 тисяч від «президента»: кіберполіція застерігає від нахабного шахрайства
14 грудень, 2020, 17:00
На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень
07 грудень, 2020, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На ДКП «Луцьктепло» пояснили, чому і на скільки змінюються тарифи
Сьогодні, 12:34
 0
«Євробляхи» в Україні: хто та на яку суму може карати власників авто з іноземною реєстрацією
Сьогодні, 12:30
 0
Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну
Сьогодні, 12:15
 0
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8