Шахрай виміняв у волинянина фальшиві гроші на справжні
Сьогодні, 11:20
Учора, 18 січня, до поліції із заявою звернувся 58-річний житель Турійського району. Чоловік розповів, що до його будинку прийшов невідомий і під приводом обміняти банкноту номіналом 500 гривень заволодів його грошима. Згодом з’ясувалося, що банкнота несправжня – сувенірна, її вилучили та направили на дослідження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що шахрайські дії щодо потерпілого вчинив 50-річний житель Турійського району.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що шахрайські дії щодо потерпілого вчинив 50-річний житель Турійського району.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Коментарі 1
Ну що тут скажиш , прийшов до нього чоловік , незнайомий і попросив розміняти гроші, а той взяв і розміняв, блін люди та колиж ви нарешті почнете головами , а не дупами думати, вже аж бісить.
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