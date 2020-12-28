Шахрай виміняв у волинянина фальшиві гроші на справжні

Учора, 18 січня, до поліції із заявою звернувся 58-річний житель Турійського району. Чоловік розповів, що до його будинку прийшов невідомий і під приводом обміняти банкноту номіналом 500 гривень заволодів його грошима. Згодом з’ясувалося, що банкнота несправжня – сувенірна, її вилучили та направили на дослідження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що шахрайські дії щодо потерпілого вчинив 50-річний житель Турійського району.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.