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Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО

Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
19-го січня на Водохреще зранку на пляжі річки Луга у Володимирі-Волинському здійснили освячення води. Також відбулися перші ранкові купання, щоправда, не такі масштабні, як у минулі роки.

Здійснив освячення води священник собору Різдва Христового Микола Удуд, - пише Буг.

Зазначимо, що зранку на термометрі було майже 18 градусів морозу, тому охочих скупатися відразу після обряду було небагато. Синоптики прогнозують значне “потепління” до мінус 10-ти градусів до 17-ої вечора 19-го січня.

На пляжі були присутні рятувальники. Цьогоріч купання обійдуться без пункту обігріву та куліша. Нагадаємо, що Україні до 25-го січня запроваджений локдаун.
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО

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Теги: Водохреще, Володимир, свято
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