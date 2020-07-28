Як у Володимирі-Волинському освячували воду у річці. ФОТО
Сьогодні, 12:00
19-го січня на Водохреще зранку на пляжі річки Луга у Володимирі-Волинському здійснили освячення води. Також відбулися перші ранкові купання, щоправда, не такі масштабні, як у минулі роки.
Здійснив освячення води священник собору Різдва Христового Микола Удуд, - пише Буг.
Зазначимо, що зранку на термометрі було майже 18 градусів морозу, тому охочих скупатися відразу після обряду було небагато. Синоптики прогнозують значне “потепління” до мінус 10-ти градусів до 17-ої вечора 19-го січня.
На пляжі були присутні рятувальники. Цьогоріч купання обійдуться без пункту обігріву та куліша. Нагадаємо, що Україні до 25-го січня запроваджений локдаун.
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Здійснив освячення води священник собору Різдва Христового Микола Удуд, - пише Буг.
Зазначимо, що зранку на термометрі було майже 18 градусів морозу, тому охочих скупатися відразу після обряду було небагато. Синоптики прогнозують значне “потепління” до мінус 10-ти градусів до 17-ої вечора 19-го січня.
На пляжі були присутні рятувальники. Цьогоріч купання обійдуться без пункту обігріву та куліша. Нагадаємо, що Україні до 25-го січня запроваджений локдаун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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