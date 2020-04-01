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На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Зубра Пустомитівського району сталася аварія, в якій травмувалося 5 людей.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 січня о 21.10, повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Daewoo Sens, яким керував 20-річний львів’янин, та Mitsubishi Lancer під керуванням мешканця Пустомитівського району віком 19 років.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Daewoo, два його пасажири - мешканці Зубри віком 19 та 21 рік, а також двоє 18-річних пасажирів Mitsubishi, мешканці Пустомитівщини.

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські розслідують обставини ДТП.

На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» в аварії постраждали 5 молодих людей. ФОТО

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Теги: аварія, Київ-Чоп, 5 потерпілих
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