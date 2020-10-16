«Євробляхи» в Україні: хто та на яку суму може карати власників авто з іноземною реєстрацією

У власників автомобілів на іноземній реєстрації продовжують виникати проблеми.Дорожній адвокат вирішив розповісти про те, хто та на скільки може оштрафувати "євробляхерів" за нерозмитнену машину в 2021 році. Зазначається, що на сьогоднішній день грошове покарання можуть виписувати поліція та митниця, - пише ТСН.Так, кодексом про адміністративні правопорушення поліції надано право штрафувати водіїв за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезли за межі України, та за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України.Штраф складає 8 500 гривень та виноситься поліцейським на місці вчинення правопорушення (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 тисяч грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік та з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки. До вирішення справи у суду автомобіль затримується на штрафмайданчик.Вказані штрафи не звільняють громадян від застосування штрафів працівниками митниці, передбачених Митним кодексом. Водночас, у разі виявлення автомобілів, які перебувають в Україні з порушенням митних правил, працівники поліції наділені повноваженнями щодо інформування про такі факти органи митної служби для застосування санкцій відповідно до Митного кодексу.А саме, за перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 тисяч грн. або їх конфіскацію (ч.6 ст.481 та ч.6 ст.470 Митного кодексу).За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного працівником митниці. Протоколи виносяться при перетині громадянами кордону чи в приміщенні регіональної митниці після запрошення громадяни для надання пояснень стосовно причин не вивезення автомобіля. До вирішення справи у суді, автомобіль затримується на штрафмайданчик.Разом із цим, отримання зазначених штрафів не звільняє власника “євробляхи” від обов’язку вивезти авто за межі України. Якщо автомобіль не буде вивезено за межі митної території України чи не буде розмитнено, то до власника “євробляхи” можуть бути застосовані нові штрафи.Більш лояльно ставляться до даного питання суди, які за правильного юридичного аргументування закривають провадження у справах без накладення штрафу.Додамо, "євробляхери" ніяк не можуть домогтися ухвалення законопроєктів щодо доступного розмитнення. Наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває три відповідні документи. "Євробляхери" навіть протестували біля урядового кварталу в Києві з вимогою нарешті внести цей законопроєкт до Верховної Ради, однак наразі це не принесло жодного результату.Зараз ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості. Цікаво, що за різними даними на сьогодні приблизно мільйон автомобілів потребує обов'язкового митного оформлення та реєстрації на території України.