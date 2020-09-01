У Польщі затримали двох українців, які побили і пограбували чоловіка





Як повідомляє



Святкування з алкоголем у приміщенні, яке наймали всі троє, закінчилося суперечкою, яка переросла в бійку. Двоє 27-річних молодиків відгамселили 46-річного сусіда по кімнаті. Як виявилося пізніше, той отримав поверхневі травми голови та перелом ребра.



Після бійки всі лягли спати. За словами потерпілого, він не повідомив одразу ані поліцію, ані медичну службу, бо перший раз опинився в такій ситуації у Польщі та не знав, що має робити. Прокинувшись вранці, чоловік помітив, що немає його мобільного телефону вартістю 1000 злотих, також зникла готівка у сумі 1300 злотих.



У крадіжці запідозрив співвітчизників. Однак у поліцію зателефонував роботодавець, в якого працювали всі троє українців.



Нападники швидко виїхали з Равіча. Одного з них вдалося затримати у Вроцлаві в районі вокзалу, а іншого - на польсько-українському кордоні в Корчовій, коли він намагався повернутися в Україну. Зловмисникам пред'явили звинувачення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі двоє громадян України побили та пограбували сусіда по кімнаті.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wielkopolskamagazyn.pl, інцидент трапився в містечку Равіч (Великопольське воєводство).Святкування з алкоголем у приміщенні, яке наймали всі троє, закінчилося суперечкою, яка переросла в бійку. Двоє 27-річних молодиків відгамселили 46-річного сусіда по кімнаті. Як виявилося пізніше, той отримав поверхневі травми голови та перелом ребра.Після бійки всі лягли спати. За словами потерпілого, він не повідомив одразу ані поліцію, ані медичну службу, бо перший раз опинився в такій ситуації у Польщі та не знав, що має робити. Прокинувшись вранці, чоловік помітив, що немає його мобільного телефону вартістю 1000 злотих, також зникла готівка у сумі 1300 злотих.У крадіжці запідозрив співвітчизників. Однак у поліцію зателефонував роботодавець, в якого працювали всі троє українців.Нападники швидко виїхали з Равіча. Одного з них вдалося затримати у Вроцлаві в районі вокзалу, а іншого - на польсько-українському кордоні в Корчовій, коли він намагався повернутися в Україну. Зловмисникам пред'явили звинувачення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію