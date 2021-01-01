Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, українці відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Богоявлення.У Луцьку з цієї нагоди відбулися богослужіння, а також вже традиційно - хресний хід, освячення води у Стиру і пірнання у його крижану купіль.З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. Людей на церковному подвір'ї зібралося чимало. Після святкового богослужіння прихожани і священники хресною ходою вирушили до центрального пляжу, що у паркуПеред купанням священники Волинської єпархії ПЦУ на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом прочитали молитву, владика освятив воду у річці й тих добровольців, які вирішили власним тілом зміряти температуру води в ополонці.Зауважимо, що цьогоріч пірнати в ополонку довелося у тріскучий мороз, тоді як минулоріч на Стиру у цей день навіть не було криги.