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Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО

Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 19 січня, українці відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Богоявлення.

У Луцьку з цієї нагоди відбулися богослужіння, а також вже традиційно - хресний хід, освячення води у Стиру і пірнання у його крижану купіль.

З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. Людей на церковному подвір'ї зібралося чимало. Після святкового богослужіння прихожани і священники хресною ходою вирушили до центрального пляжу, що у парку

Перед купанням священники Волинської єпархії ПЦУ на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом прочитали молитву, владика освятив воду у річці й тих добровольців, які вирішили власним тілом зміряти температуру води в ополонці.

Зауважимо, що цьогоріч пірнати в ополонку довелося у тріскучий мороз, тоді як минулоріч на Стиру у цей день навіть не було криги.

Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО


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Теги: Водохреще, хресний хіб, Михаїл, ополонка
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Коментарі 1
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Дурних треба ставити на облік.
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