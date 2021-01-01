Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 19 січня, українці відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Богоявлення.
У Луцьку з цієї нагоди відбулися богослужіння, а також вже традиційно - хресний хід, освячення води у Стиру і пірнання у його крижану купіль.
З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. Людей на церковному подвір'ї зібралося чимало. Після святкового богослужіння прихожани і священники хресною ходою вирушили до центрального пляжу, що у парку
Перед купанням священники Волинської єпархії ПЦУ на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом прочитали молитву, владика освятив воду у річці й тих добровольців, які вирішили власним тілом зміряти температуру води в ополонці.
Зауважимо, що цьогоріч пірнати в ополонку довелося у тріскучий мороз, тоді як минулоріч на Стиру у цей день навіть не було криги.
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У Луцьку з цієї нагоди відбулися богослужіння, а також вже традиційно - хресний хід, освячення води у Стиру і пірнання у його крижану купіль.
З самого ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. Людей на церковному подвір'ї зібралося чимало. Після святкового богослужіння прихожани і священники хресною ходою вирушили до центрального пляжу, що у парку
Перед купанням священники Волинської єпархії ПЦУ на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом прочитали молитву, владика освятив воду у річці й тих добровольців, які вирішили власним тілом зміряти температуру води в ополонці.
Зауважимо, що цьогоріч пірнати в ополонку довелося у тріскучий мороз, тоді як минулоріч на Стиру у цей день навіть не було криги.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мер міста на Волині показав, як пірнав у крижану воду. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дурних треба ставити на облік.
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