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У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО

У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО
До виїзду на маршрут тролейбуси на Луцькому підприємстві електротранспорту починають готувати о 6 ранку. В морозну погоду перед початком роботи водії намагаються прогріти транспорт та перевіряють, чи не примерзли дверні механізми.

Зранку 19 січня один з тролейбусів не вийшов на маршрут. Машина замерзла, бо температура повітря становила -18 градусів, - розповів Суспільному майстер змінної бригади підприємства електротранспорту Вадим Ольшевський.

Суспільне побувало на підприємстві та побачило, як в негоду тролейбуси перевіряють та готують до виїзду на дороги міста.

Зі слів водійки одного із тролейбусів Наталії Шостак, працювати у таку погоду важко.

"Я зазвичай їжджу без верхнього одягу, а зараз виїду – холодно, далі обігрівається. А в салоні +2, більше не буває, бо двері постійно відчиняємо, салон", - каже жінка.

"Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує в місті вісім тролейбусних напрямків та три маршрутні", - говорить головний інженер Володимир Бабич. З 5-ї до 7-ї усі машини вирушають з ДЕПО.

У заявку з погодними умовами, як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов, зранку на маршрут виїхали 90 автобусів зі ста п’ятдесяти. Крім одного тролейбуса, не вийшли на маршрут 60 маршруток.



Фото - ілюстративне

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Теги: маршрутки, тролейбуси, Луцьк, морозна погода
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