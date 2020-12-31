У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО





Зранку 19 січня один з тролейбусів не вийшов на маршрут. Машина замерзла, бо температура повітря становила -18 градусів, - розповів Вадим Ольшевський.



Суспільне побувало на підприємстві та побачило, як в негоду тролейбуси перевіряють та готують до виїзду на дороги міста.



Зі слів водійки одного із тролейбусів Наталії Шостак, працювати у таку погоду важко.



"Я зазвичай їжджу без верхнього одягу, а зараз виїду – холодно, далі обігрівається. А в салоні +2, більше не буває, бо двері постійно відчиняємо, салон", - каже жінка.



"Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує в місті вісім тролейбусних напрямків та три маршрутні", - говорить головний інженер Володимир Бабич. З 5-ї до 7-ї усі машини вирушають з ДЕПО.



У заявку з погодними умовами, як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов, зранку на маршрут виїхали 90 автобусів зі ста п’ятдесяти. Крім одного тролейбуса, не вийшли на маршрут 60 маршруток.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До виїзду на маршрут тролейбуси на Луцькому підприємстві електротранспорту починають готувати о 6 ранку. В морозну погоду перед початком роботи водії намагаються прогріти транспорт та перевіряють, чи не примерзли дверні механізми.Зранку 19 січня один з тролейбусів не вийшов на маршрут. Машина замерзла, бо температура повітря становила -18 градусів, - розповів Суспільному майстер змінної бригади підприємства електротранспортуСуспільне побувало на підприємстві та побачило, як в негоду тролейбуси перевіряють та готують до виїзду на дороги міста.Зі слів водійки одного із тролейбусів, працювати у таку погоду важко."Я зазвичай їжджу без верхнього одягу, а зараз виїду – холодно, далі обігрівається. А в салоні +2, більше не буває, бо двері постійно відчиняємо, салон", - каже жінка."Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує в місті вісім тролейбусних напрямків та три маршрутні", - говорить головний інженер. З 5-ї до 7-ї усі машини вирушають з ДЕПО.У заявку з погодними умовами, як розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради, зранку на маршрут виїхали 90 автобусів зі ста п’ятдесяти. Крім одного тролейбуса, не вийшли на маршрут 60 маршруток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію