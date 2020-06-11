У Луцьку сталась аварія на пішохідному переході
Сьогодні, 17:01
В обласному центрі Волині на пішохідному переході сталася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталася у вівторок, 19 січня, близько 12:30, - повідомили ІА «Конкурент» свідки події.
За словами очевидців, легковик Volkswagen не дотримався дистанції під час руху і зіткнувся з Fiat Doblo перед пішохідним переходом на вулиці Ковельській, поруч із перехрестям з вулицею Червоного Хреста.
Внаслідок зіткнення Volkswagen отримав значні механічні ушкодження.
На Ковельській через ДТП був ускладнений рух автотранспорту.
Світлину з місця ДТП опублікували на сторінці volynblog в інстаграмі.
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Аварія сталася у вівторок, 19 січня, близько 12:30, - повідомили ІА «Конкурент» свідки події.
За словами очевидців, легковик Volkswagen не дотримався дистанції під час руху і зіткнувся з Fiat Doblo перед пішохідним переходом на вулиці Ковельській, поруч із перехрестям з вулицею Червоного Хреста.
Внаслідок зіткнення Volkswagen отримав значні механічні ушкодження.
На Ковельській через ДТП був ускладнений рух автотранспорту.
Світлину з місця ДТП опублікували на сторінці volynblog в інстаграмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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