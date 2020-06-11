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У Луцьку сталась аварія на пішохідному переході

У Луцьку сталась аварія на пішохідному переході
В обласному центрі Волині на пішохідному переході сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася у вівторок, 19 січня, близько 12:30, - повідомили ІА «Конкурент» свідки події.

За словами очевидців, легковик Volkswagen не дотримався дистанції під час руху і зіткнувся з Fiat Doblo перед пішохідним переходом на вулиці Ковельській, поруч із перехрестям з вулицею Червоного Хреста.

Внаслідок зіткнення Volkswagen отримав значні механічні ушкодження.

На Ковельській через ДТП був ускладнений рух автотранспорту.

Світлину з місця ДТП опублікували на сторінці volynblog в інстаграмі.

У Луцьку сталась аварія на пішохідному переході

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Теги: аварія, Луцьк, легковик
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