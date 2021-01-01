Підробляв документи під час рейдів: на Волині судили інспектора





Про це пише



Так, у вироку зазначено, що обвинувачений брав участь у профілактичних рейдах 10 та 25 лютого 2020 року. У першому випадку він скаладав протокол про адміністративне порушення продавця магазину "Продукти №5", у другому – на працівника "Домашньої крамниці "Бедрик".



Відповідно до порядку, під час складання адміністративного протоколу необхідно залучати двох свідків. Проте інспектор цю норму проігнорував, в обидвох випадках підробивши документи.



Обвинувачений свою вину повністю визнав, зазначив, що вчинив кримінальне правопорушення через відсутність професійного досвіду, оскільки працював на посаді лише декілька місяців.



У підсумку чоловіка оштрафували на 4250 гривень. Також він сплатить 5066 гривень за проведення почеркознавчих експертиз. Разом із цим він має право продовжувати працювати на своїй посаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях відбувся суд над інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.Про це пише ІА "Конкурент" з посиланням на вирок суду.Так, у вироку зазначено, що обвинувачений брав участь у профілактичних рейдах 10 та 25 лютого 2020 року. У першому випадку він скаладав протокол про адміністративне порушення продавця магазину "Продукти №5", у другому – на працівника "Домашньої крамниці "Бедрик".Відповідно до порядку, під час складання адміністративного протоколу необхідно залучати двох свідків. Проте інспектор цю норму проігнорував, в обидвох випадках підробивши документи.Обвинувачений свою вину повністю визнав, зазначив, що вчинив кримінальне правопорушення через відсутність професійного досвіду, оскільки працював на посаді лише декілька місяців.У підсумку чоловіка оштрафували на 4250 гривень. Також він сплатить 5066 гривень за проведення почеркознавчих експертиз. Разом із цим він має право продовжувати працювати на своїй посаді.

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