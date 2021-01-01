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Підробляв документи під час рейдів: на Волині судили інспектора

Підробляв документи під час рейдів: на Волині судили інспектора
У Ківерцях відбувся суд над інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Про це пише ІА "Конкурент" з посиланням на вирок суду.

Так, у вироку зазначено, що обвинувачений брав участь у профілактичних рейдах 10 та 25 лютого 2020 року. У першому випадку він скаладав протокол про адміністративне порушення продавця магазину "Продукти №5", у другому – на працівника "Домашньої крамниці "Бедрик".

Відповідно до порядку, під час складання адміністративного протоколу необхідно залучати двох свідків. Проте інспектор цю норму проігнорував, в обидвох випадках підробивши документи.

Обвинувачений свою вину повністю визнав, зазначив, що вчинив кримінальне правопорушення через відсутність професійного досвіду, оскільки працював на посаді лише декілька місяців.

У підсумку чоловіка оштрафували на 4250 гривень. Також він сплатить 5066 гривень за проведення почеркознавчих експертиз. Разом із цим він має право продовжувати працювати на своїй посаді.

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Теги: суд, рейди, Ківерців
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