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У «Супернові» продовжили акцію на 3-кімнатні квартири*

У «Супернові» продовжили акцію на 3-кімнатні квартири*
Нові умови життя, пов’язані із карантином, заставили людей більше цінувати особистий простір. Раніше при облаштуванні помешкання думали здебільшого про те, щоб відвести усім спальні місця та організувати спільний простір для відпочинку чи прийому гостей. Проте тепер кожен хоче мати власний “куточок”. Тому все більшим попитом на ринку нерухомості користуються квартири із більшою кількістю кімнат.

Враховуючи актуальні обставини, компанія "Інвестор" пропонує акційну ціну на 3-кімнатні квартири в ЖК "Супернова", йдеться на сайті будівельної компанії.

Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%.
У «Супернові» продовжили акцію на 3-кімнатні квартири*


3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів.
Планування акційних квартир
Планування акційних квартир
Планування акційних квартир
Планування акційних квартир
У «Супернові» продовжили акцію на 3-кімнатні квартири*

Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. На сьогодні в цьому будинку уже завершили мурувати 1-ий під’їзд і активно ведуться роботи ще в 4-х.

Як будувалась "Супернова" протягом 2020 року, можна переглянути у відеозвіті.



У планах – кілька інфраструктурних новинок, які зроблять “Супернову” ще більш комфортним та особливим житловим комплексом. Зокрема, тут збудують власний дитячий садок, облаштують благоустрій в сусідньому ботанічному саду, а також зведуть висотні будинки із максимальною кількістю поверхів, яку дозволить містобудівна документація, та оглядовим майданчиком на даху.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПЛАНИ “ІНВЕСТОРА” МОЖНА В ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ “МИ СТВОРЮЄМО БУДІВЕЛЬНУ МОДУ”

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: акції, 3-кімнатні квартири, Інвестор, Супернова
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