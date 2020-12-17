У «Супернові» продовжили акцію на 3-кімнатні квартири*





Враховуючи актуальні обставини, компанія "Інвестор" пропонує акційну ціну на 3-кімнатні квартири в ЖК "Супернова", йдеться на сайті



Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%.





3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

- Зручне розташування кімнат.

- Оптимальна площа.

- Роздільний санвузол.

- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.

- Квартири - теплі, затишні і світлі.

- Подвійна краса краєвидів.

Планування акційних квартир Планування акційних квартир

Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. На сьогодні в цьому будинку уже завершили мурувати 1-ий під’їзд і активно ведуться роботи ще в 4-х.



Як будувалась







У планах – кілька інфраструктурних новинок, які зроблять “Супернову” ще більш комфортним та особливим житловим комплексом. Зокрема, тут збудують власний дитячий садок, облаштують благоустрій в сусідньому ботанічному саду, а також зведуть висотні будинки із максимальною кількістю поверхів, яку дозволить містобудівна документація, та оглядовим майданчиком на даху.



ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПЛАНИ “ІНВЕСТОРА” МОЖНА В ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ “МИ СТВОРЮЄМО БУДІВЕЛЬНУ МОДУ”



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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