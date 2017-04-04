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На Волині громаді повернули землю вартістю понад 150 мільйонів гривень

На Волині громаді повернули землю вартістю понад 150 мільйонів гривень
Північно-Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області про задоволення позову Ковельської місцевої прокуратури області в інтересах держави в особі Дрозднівської сільської ради Ковельського району та розірвання договору оренди землі вартістю 151 млн грн, укладеного між органом місцевого самоврядування і господарським товариством.

Про це повідомляє пресслужба облансої прокуратруи Волині.

Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання, орендуючи з 2018 року земельні паї площею понад 160 га, всупереч закону та договору оренди розорав частину землі й засіяв сіножаті і пасовища сільськогосподарськими культурами, використавши таким чином землю не за цільовим призначенням.

При цьому орендну плату за використання цих земель орендар платив як за сіножаті та пасовища, а не за ріллю, що утричі менше, ніж могла отримувати територіальна громада.

Позицію щодо розірвання договору оренди та повернення землі громаді прокурори відстояли в судах першої та апеляційної інстанцій.

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Теги: оренда, суд, Волинь, громада
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