вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів

У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів
Вчора, 18 січня, в ході рибоохоронної роботи на водоймах Луцького району зафіксували порушення правил рибальства, йдеться про перевищення кількості дозволених знарядь лову.

Про це повідомляє Волинський рибпатруль.

Так, 4 порушники зафіксували на старому руслі р. Стир, що поблизу с. Підгайці Луцького району, ще двох - на заплаві р. Стир у м. Луцьк. На громадян склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.

Нагадують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стир, рибалка, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла 37-річна керівниця фракції «ЗА Майбутнє» у Черкаській міськраді
Сьогодні, 16:37
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Сьогодні, 16:20
У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів
Сьогодні, 15:55
На Волині громаді повернули землю вартістю понад 150 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:36
В Україні подорожчають залізничні квитки
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
Поблизу Луцька на Стиру небайдужі рибалки здали браконьєра. ФОТО Поблизу Луцька на Стиру небайдужі рибалки здали браконьєра. ФОТО
18 січень, 16:45
Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
08 квітень, 2020, 13:30
У Луцьку на річці Стир спіймали двох нетверезих браконьєрів У Луцьку на річці Стир спіймали двох нетверезих браконьєрів
14 лютий, 2020, 17:00
У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра У Луцьку на річці Стир на «гарячому» зловили браконьєра
03 лютий, 2020, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
У Луцьку сталась аварія на пішохідному переході
Сьогодні, 17:01
 0
Померла 37-річна керівниця фракції «ЗА Майбутнє» у Черкаській міськраді
Сьогодні, 16:37
 0
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8