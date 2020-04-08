У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів

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Вчора, 18 січня, в ході рибоохоронної роботи на водоймах Луцького району зафіксували порушення правил рибальства, йдеться про перевищення кількості дозволених знарядь лову.
Про це повідомляє Волинський рибпатруль.
Так, 4 порушники зафіксували на старому руслі р. Стир, що поблизу с. Підгайці Луцького району, ще двох - на заплаві р. Стир у м. Луцьк. На громадян склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.
Нагадують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Волинський рибпатруль.
Так, 4 порушники зафіксували на старому руслі р. Стир, що поблизу с. Підгайці Луцького району, ще двох - на заплаві р. Стир у м. Луцьк. На громадян склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.
Нагадують, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.
Фото - ілюстративне
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