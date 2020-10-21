Померла 37-річна керівниця фракції «ЗА Майбутнє» у Черкаській міськраді

У понеділок, 18 січня, передчасно померла 37-річна керівниця фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» у Черкаській міській раді, заступниця директора департаменту фінансової політики міськради та активістка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ»Співчуття з приводу смерті депутатки висловили Черкаська міська рада та мер Черкас, партія «ЗА МАЙБУТНЄ» та Жіночий рух і численні однопартійці пані Олени на сторінках у соціальних мережах.«Олена Шевченко назавжди залишиться привітною та щирою людиною, доброзичливою колегою, справжнім професіоналом своєї справи, завжди уважною та відповідальною. Її смерть – це непоправне горе для її рідних, близьких, друзів та колег», - говориться у повідомленні Черкаської міської ради.«Важко висловити шок, біль і гіркоту втрати словами. У наших серцях та пам’яті Олена назавжди залишиться вірним другом, справжнім професіоналом, дуже щирою, світлою та доброю людиною», - повідомляється на сторінці Жіночого руху у соцмережі.Сиротою залишилася 10-річна донька Софія.Церемонія прощання з Оленою Шевченко відбудеться 20 січня у місті Черкаси у приміщенні Черкаській обласній філармонії (вул. Хрещатик, 196). Початок – об 11:00.