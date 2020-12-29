Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО

На підприємстві «Луцькводоканал» у свято Богоявлення Господнього освятили воду.Традиційно святковий молебень провівразом із представниками духовенства. Участь в освяченні взяли працівники підприємства та всі охочі, - йдеться на сторінці Evoda Lutsk у фейсбуці.«Вода – велика, ні з чим незрівнянна цінність, і потрібно завжди оберігати її.Богоподібнення означає бути подібним до Творця, постійно прагнути єднання з самим Богом. А це своєю чергою значить цінувати і радіти усьому, що створене Богом. Користуватися із пошаною тим, що дано людині, нести відповідальність за те, що створено. Маємо опікуватися усім, що дав нам Господь в користуванні. Адже людина – не споживач, а господар на цій землі! Я щиро вітаю усіх із Богоявленням Господнім! Народ український сильний, пережив чимало, переживемо і нинішні випробування. Тож бажаю усім нічого не боятися, бути впевненими у завтрашньому дні, у тому, що Господь любить і береже нас!» - зауважив під час привітання Владика Михаїл.«Свято Водохреща віддавна стало престольним для нашого підприємства. Саме із цього дня умовно ми починаємо наш календарний рік. Адже вода єднає наше підприємство з усіма лучанами, всіма споживачами послуг. Вода – це та сфера, в якій ми працюємо. І тому це свято для нас особливе. З нагоди свята щиро бажаю нашому колективу процвітання, успіхів, міцного здоров’я. Всіх лучан, волинян і українців щиро вітаємо з Хрещенням Господнім!» – зазначив Віктор Гуменюк.