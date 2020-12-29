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Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО

Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
На підприємстві «Луцькводоканал» у свято Богоявлення Господнього освятили воду.

Традиційно святковий молебень провів Владика Михаїл разом із представниками духовенства. Участь в освяченні взяли працівники підприємства та всі охочі, - йдеться на сторінці Evoda Lutsk у фейсбуці.

«Вода – велика, ні з чим незрівнянна цінність, і потрібно завжди оберігати її.Богоподібнення означає бути подібним до Творця, постійно прагнути єднання з самим Богом. А це своєю чергою значить цінувати і радіти усьому, що створене Богом. Користуватися із пошаною тим, що дано людині, нести відповідальність за те, що створено. Маємо опікуватися усім, що дав нам Господь в користуванні. Адже людина – не споживач, а господар на цій землі! Я щиро вітаю усіх із Богоявленням Господнім! Народ український сильний, пережив чимало, переживемо і нинішні випробування. Тож бажаю усім нічого не боятися, бути впевненими у завтрашньому дні, у тому, що Господь любить і береже нас!» - зауважив під час привітання Владика Михаїл.

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«Свято Водохреща віддавна стало престольним для нашого підприємства. Саме із цього дня умовно ми починаємо наш календарний рік. Адже вода єднає наше підприємство з усіма лучанами, всіма споживачами послуг. Вода – це та сфера, в якій ми працюємо. І тому це свято для нас особливе. З нагоди свята щиро бажаю нашому колективу процвітання, успіхів, міцного здоров’я. Всіх лучан, волинян і українців щиро вітаємо з Хрещенням Господнім!» – зазначив Віктор Гуменюк.
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО


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Теги: Владика Михаїл, Луцькводоканал
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