Медики розповіли про стан лучан, які отруїлись невідомою речовиною. ВІДЕО





Про цеОлександр Бойко.



11-річна дитина досі лишається у лікарні.



Суспільне побувало у квартирі, де сталася подія, лікарні та поспілкувалися із соцслужбами.



Подія трапилася напередодні на вулиці Потебні, 44. Керівник обласного Центру екстреної допомоги Володимир Шмаль розповів, що отруїлися мешканці однієї квартири: 62-річна жінка, 32-річний чоловік та дитина 11 років. Людей доставили до медзакладів міста.



У квартирі, де отруїлися двоє дорослих та дитина проживає 12 людей, - розповів один з жителів помешкання - Анатолій. Чим саме отруїлися його рідні не каже.



"Одна грубка гріла. Хотів другу запалити, а тяги не було і пішло на низ, димар був забитий. Я ж на кришу не залізу. Ось така єрунда зробилася. Я їх сюди привожу, бо з лікарні їду і їх сюди усіх забираю", - каже родич отруєних.



Медики кажуть, дорослих доставили у лікарню з підозрою на отруєння чадним газом. Згодом цей діагноз не підтвердився.



"Був проведений біохімічний аналіз, це не підтвердилося і сьогодні на даний час ці пацієнти є стабільні", - розповів завідувач відділення Луцької міської лікарні Олександр Бойко.



В обласній дитячій лікарні, куди доставили 11-річну дитину розповіли, що неповнолітній особі поставили діагноз "токсична дія оксиду вуглецю". Як розповів телефоном лікар Ігор Дородних, - дитині в реанімації провели кисневу терапію та детоксикацію. Її стан із позитивною динамікою, тому дитину перевели в педіатричне відділення.



Сусіди родини розповіли Суспільному, що сім'я є неблагополучною.



Телефоном начальник служби у справах дітей Луцької міської ради Федір Шульган розповів, про цю сім'ю знають, адже рік тому мешканці будинку зверталися до них зі скаргою на родину.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох лучан, які ввечері 18 січня отруїлися невідомою речовиною, вже виписали додому.Про це Суспільному розповів завідувач відділення Луцької міської клінічної лікарні11-річна дитина досі лишається у лікарні.Суспільне побувало у квартирі, де сталася подія, лікарні та поспілкувалися із соцслужбами.Подія трапилася напередодні на вулиці Потебні, 44. Керівник обласного Центру екстреної допомогирозповів, що отруїлися мешканці однієї квартири: 62-річна жінка, 32-річний чоловік та дитина 11 років. Людей доставили до медзакладів міста.У квартирі, де отруїлися двоє дорослих та дитина проживає 12 людей, - розповів один з жителів помешкання -. Чим саме отруїлися його рідні не каже."Одна грубка гріла. Хотів другу запалити, а тяги не було і пішло на низ, димар був забитий. Я ж на кришу не залізу. Ось така єрунда зробилася. Я їх сюди привожу, бо з лікарні їду і їх сюди усіх забираю", - каже родич отруєних.Медики кажуть, дорослих доставили у лікарню з підозрою на отруєння чадним газом. Згодом цей діагноз не підтвердився."Був проведений біохімічний аналіз, це не підтвердилося і сьогодні на даний час ці пацієнти є стабільні", - розповів завідувач відділення Луцької міської лікарніВ обласній дитячій лікарні, куди доставили 11-річну дитину розповіли, що неповнолітній особі поставили діагноз "токсична дія оксиду вуглецю". Як розповів телефоном лікар, - дитині в реанімації провели кисневу терапію та детоксикацію. Її стан із позитивною динамікою, тому дитину перевели в педіатричне відділення.Сусіди родини розповіли Суспільному, що сім'я є неблагополучною.Телефоном начальник служби у справах дітей Луцької міської радирозповів, про цю сім'ю знають, адже рік тому мешканці будинку зверталися до них зі скаргою на родину.

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