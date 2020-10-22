Богодар, Мороз, Теона, Єсенія: які незвичні імена давали малюкам на Волині у 2020 році

Вибір імені для дитини – це дуже важливо. Хтось при хрещенні дає ім’я того святого, у день якого народилася дитина. Інші обирають те, яке подобається.Як розповіла у коментарі ІА "Конкурент" начальник Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у минулому році найпопулярнішими іменами серед хлопчиків були:. Серед дівчаток найпопулярнішими булиБагато на Волині з'явилося і незвичних імен. Наприклад, хлопчиків називали:Незвичні імена є й серед представниць прекрасної статі. Дівчаток називали Ніколь, Ілада, Альбіна, Адель, Агнія, Таїса, Ліліанна, Іларія, Божена, Євдокія, Теона, Рената, Доміана, Лаур, Єсенія, Естер, Айлін, Аріна, Алевтина, Аделіна, Емма."Рідкісні імена дають зазвичай тоді, коли батько дитини іноземець і мама планує виїхати за кордон. А от, наприклад, Мирон, Захарій – це наші імена, якими називали наших прадідів і прабабусь ще у ХIХ на початку ХХ століття. І от тепер ці імена повертаються до нас", – розповіла Тамара Калинович.