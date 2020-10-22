Богодар, Мороз, Теона, Єсенія: які незвичні імена давали малюкам на Волині у 2020 році
Сьогодні, 20:12
Вибір імені для дитини – це дуже важливо. Хтось при хрещенні дає ім’я того святого, у день якого народилася дитина. Інші обирають те, яке подобається.
Як розповіла у коментарі ІА "Конкурент" начальник Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тамара Калинович, у минулому році найпопулярнішими іменами серед хлопчиків були: Макар, Артем, Матвій, Максим, Захар, Тарас, Тимофій, Олександ, Андрій, Владислав, Дмитро, Богдан, Давид, Михайло, Ілля, Орест. Серед дівчаток найпопулярнішими були Анна, Софія, Соломія, Злата, Марія, Ангеліна, Єлизавета, Поліна, Вікторія, Емілія, Яна, Анастасія, Юлія, Єва.
Багато на Волині з'явилося і незвичних імен. Наприклад, хлопчиків називали: Лев, Емілій, Емір, Лука, Іоан, Яніслав, Дамір, Матей, Захарія, Ельдар, Януарій, Аміран, Ерік, Самуїл, Авенір, Адемір, Богодар, Натан, Мороз, Єфрем, Ернест, Езра, Ілай.
Незвичні імена є й серед представниць прекрасної статі. Дівчаток називали Ніколь, Ілада, Альбіна, Адель, Агнія, Таїса, Ліліанна, Іларія, Божена, Євдокія, Теона, Рената, Доміана, Лаур, Єсенія, Естер, Айлін, Аріна, Алевтина, Аделіна, Емма.
"Рідкісні імена дають зазвичай тоді, коли батько дитини іноземець і мама планує виїхати за кордон. А от, наприклад, Мирон, Захарій – це наші імена, якими називали наших прадідів і прабабусь ще у ХIХ на початку ХХ століття. І от тепер ці імена повертаються до нас", – розповіла Тамара Калинович.
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Як розповіла у коментарі ІА "Конкурент" начальник Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тамара Калинович, у минулому році найпопулярнішими іменами серед хлопчиків були: Макар, Артем, Матвій, Максим, Захар, Тарас, Тимофій, Олександ, Андрій, Владислав, Дмитро, Богдан, Давид, Михайло, Ілля, Орест. Серед дівчаток найпопулярнішими були Анна, Софія, Соломія, Злата, Марія, Ангеліна, Єлизавета, Поліна, Вікторія, Емілія, Яна, Анастасія, Юлія, Єва.
Багато на Волині з'явилося і незвичних імен. Наприклад, хлопчиків називали: Лев, Емілій, Емір, Лука, Іоан, Яніслав, Дамір, Матей, Захарія, Ельдар, Януарій, Аміран, Ерік, Самуїл, Авенір, Адемір, Богодар, Натан, Мороз, Єфрем, Ернест, Езра, Ілай.
Незвичні імена є й серед представниць прекрасної статі. Дівчаток називали Ніколь, Ілада, Альбіна, Адель, Агнія, Таїса, Ліліанна, Іларія, Божена, Євдокія, Теона, Рената, Доміана, Лаур, Єсенія, Естер, Айлін, Аріна, Алевтина, Аделіна, Емма.
"Рідкісні імена дають зазвичай тоді, коли батько дитини іноземець і мама планує виїхати за кордон. А от, наприклад, Мирон, Захарій – це наші імена, якими називали наших прадідів і прабабусь ще у ХIХ на початку ХХ століття. І от тепер ці імена повертаються до нас", – розповіла Тамара Калинович.
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