Грабіжника, який погрожував «переламати хребет та перерізати горло» луцькій слідчій, відправили у тюрму
Сьогодні, 18:20
У Луцьку судили чоловіка, який здійснив декілька грабежів у закладах міста, а також погрожував вбивством працівникові правоохоронного органу.
Вирок йому днями виніс Луцький міськрайонний суд, його оприднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Із оприлюдненого документу відомо, що обвинувачений ніде не працює, у лютому 2020 року він вийшов із місць позбавлення волі.
29 квітня минулого року він викрав телефон з кишені чоловіка біля Палацу учнівської молоді у Луцьку. Уже через декілька днів, 4 травня, на тому ж місці він стягнув із шиї жінки ланцюжок з медичного золота, а в іншої, вдаривши її в голову палицею, вкрав мобільний телефон.
Через місяць, 4 червня, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Винниченка, цей же чоловік таємно викрав із торгових полиць 4 упаковки грудинки без ребер.
Коли ж його спіймали і він перебував у Луцькому відділі поліції, то висловив слідчій, яка ,перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи Луцького ВП ГУНП у Волинській області виїжджала на місце події та у подальшому внесла до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення, в усній формі погрозу вбивством та насильством. Чоловік пообіцяв їй «переламати хребет та перерізати горло» у зв`язку із виконанням нею службових обов`язків.
У суді чоловік розповів, що наразі збитки потерпілим частково відшкодовані, частину з викраденихз речей він вже повернув. У вчиненому розкаявся та просив суворо його не карати.
Утім, зваживши на всі обставини, суд призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі.
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Вирок йому днями виніс Луцький міськрайонний суд, його оприднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Із оприлюдненого документу відомо, що обвинувачений ніде не працює, у лютому 2020 року він вийшов із місць позбавлення волі.
29 квітня минулого року він викрав телефон з кишені чоловіка біля Палацу учнівської молоді у Луцьку. Уже через декілька днів, 4 травня, на тому ж місці він стягнув із шиї жінки ланцюжок з медичного золота, а в іншої, вдаривши її в голову палицею, вкрав мобільний телефон.
Через місяць, 4 червня, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Винниченка, цей же чоловік таємно викрав із торгових полиць 4 упаковки грудинки без ребер.
Коли ж його спіймали і він перебував у Луцькому відділі поліції, то висловив слідчій, яка ,перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи Луцького ВП ГУНП у Волинській області виїжджала на місце події та у подальшому внесла до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення, в усній формі погрозу вбивством та насильством. Чоловік пообіцяв їй «переламати хребет та перерізати горло» у зв`язку із виконанням нею службових обов`язків.
У суді чоловік розповів, що наразі збитки потерпілим частково відшкодовані, частину з викраденихз речей він вже повернув. У вчиненому розкаявся та просив суворо його не карати.
Утім, зваживши на всі обставини, суд призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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