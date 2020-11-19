Грабіжника, який погрожував «переламати хребет та перерізати горло» луцькій слідчій, відправили у тюрму





Вирок йому днями виніс Луцький міськрайонний суд, його оприднили на сайті



Із оприлюдненого документу відомо, що обвинувачений ніде не працює, у лютому 2020 року він вийшов із місць позбавлення волі.



29 квітня минулого року він викрав телефон з кишені чоловіка біля Палацу учнівської молоді у Луцьку. Уже через декілька днів, 4 травня, на тому ж місці він стягнув із шиї жінки ланцюжок з медичного золота, а в іншої, вдаривши її в голову палицею, вкрав мобільний телефон.



Через місяць, 4 червня, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Винниченка, цей же чоловік таємно викрав із торгових полиць 4 упаковки грудинки без ребер.



Коли ж його спіймали і він перебував у Луцькому відділі поліції, то висловив слідчій, яка ,перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи Луцького ВП ГУНП у Волинській області виїжджала на місце події та у подальшому внесла до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення, в усній формі погрозу вбивством та насильством. Чоловік пообіцяв їй «переламати хребет та перерізати горло» у зв`язку із виконанням нею службових обов`язків.



У суді чоловік розповів, що наразі збитки потерпілим частково відшкодовані, частину з викраденихз речей він вже повернув. У вчиненому розкаявся та просив суворо його не карати.



Утім, зваживши на всі обставини, суд призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка, який здійснив декілька грабежів у закладах міста, а також погрожував вбивством працівникові правоохоронного органу.Вирок йому днями виніс Луцький міськрайонний суд, його оприднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Із оприлюдненого документу відомо, що обвинувачений ніде не працює, у лютому 2020 року він вийшов із місць позбавлення волі.29 квітня минулого року він викрав телефон з кишені чоловіка біля Палацу учнівської молоді у Луцьку. Уже через декілька днів, 4 травня, на тому ж місці він стягнув із шиї жінки ланцюжок з медичного золота, а в іншої, вдаривши її в голову палицею, вкрав мобільний телефон.Через місяць, 4 червня, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Винниченка, цей же чоловік таємно викрав із торгових полиць 4 упаковки грудинки без ребер.Коли ж його спіймали і він перебував у Луцькому відділі поліції, то висловив слідчій, яка ,перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи Луцького ВП ГУНП у Волинській області виїжджала на місце події та у подальшому внесла до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення, в усній формі погрозу вбивством та насильством. Чоловік пообіцяв їй «переламати хребет та перерізати горло» у зв`язку із виконанням нею службових обов`язків.У суді чоловік розповів, що наразі збитки потерпілим частково відшкодовані, частину з викраденихз речей він вже повернув. У вчиненому розкаявся та просив суворо його не карати.Утім, зваживши на всі обставини, суд призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі.

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