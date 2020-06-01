Випив та пішов додому через ліс: волинянину ледь не ампутували пальці рук через обмороження. ВІДЕО
Сьогодні, 19:42
Орест Панасюк з села Кисилин нині перебуває у Луцькій міській лікарні. Для нього відвідини товариша ледь не закінчилася трагедією.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Минулого тижня чоловік пішов в гості до друга, що живе за вісім кілометрів від його дому. Назад повертався лісом і добряче напідпитку. А коли до хати залишилося якихось 50 метрів - впав. До оселі діставався вже на четвереньках, по снігу і в мороз -20.
Про те, як почувається чоловік, скільки ще жертв морозів є у Луцькій міській лікарні та як не допустити такі наслідки - дивіться у сюжеті:
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Минулого тижня чоловік пішов в гості до друга, що живе за вісім кілометрів від його дому. Назад повертався лісом і добряче напідпитку. А коли до хати залишилося якихось 50 метрів - впав. До оселі діставався вже на четвереньках, по снігу і в мороз -20.
Про те, як почувається чоловік, скільки ще жертв морозів є у Луцькій міській лікарні та як не допустити такі наслідки - дивіться у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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