Випив та пішов додому через ліс: волинянину ледь не ампутували пальці рук через обмороження. ВІДЕО

Орест Панасюк з села Кисилин нині перебуває у Луцькій міській лікарні. Для нього відвідини товариша ледь не закінчилася трагедією.



Про це йдеться у



Минулого тижня чоловік пішов в гості до друга, що живе за вісім кілометрів від його дому. Назад повертався лісом і добряче напідпитку. А коли до хати залишилося якихось 50 метрів - впав. До оселі діставався вже на четвереньках, по снігу і в мороз -20.



Про те, як почувається чоловік, скільки ще жертв морозів є у Луцькій міській лікарні та як не допустити такі наслідки - дивіться у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з села Кисилин нині перебуває у Луцькій міській лікарні. Для нього відвідини товариша ледь не закінчилася трагедією.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент". Минулого тижня чоловік пішов в гості до друга, що живе за вісім кілометрів від його дому. Назад повертався лісом і добряче напідпитку. А коли до хати залишилося якихось 50 метрів - впав. До оселі діставався вже на четвереньках, по снігу і в мороз -20.Про те, як почувається чоловік, скільки ще жертв морозів є у Луцькій міській лікарні та як не допустити такі наслідки - дивіться у сюжеті:

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