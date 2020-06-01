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Випив та пішов додому через ліс: волинянину ледь не ампутували пальці рук через обмороження. ВІДЕО

Випив та пішов додому через ліс: волинянину ледь не ампутували пальці рук через обмороження. ВІДЕО
Орест Панасюк з села Кисилин нині перебуває у Луцькій міській лікарні. Для нього відвідини товариша ледь не закінчилася трагедією.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

Минулого тижня чоловік пішов в гості до друга, що живе за вісім кілометрів від його дому. Назад повертався лісом і добряче напідпитку. А коли до хати залишилося якихось 50 метрів - впав. До оселі діставався вже на четвереньках, по снігу і в мороз -20.

Про те, як почувається чоловік, скільки ще жертв морозів є у Луцькій міській лікарні та як не допустити такі наслідки - дивіться у сюжеті:


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Теги: обмороження, наслідки, Луцьк, волинянин
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