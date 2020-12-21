Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*
Сьогодні, 09:06
Вибір офісу – важлива складова функціонування компанії, офіс – як вітрина бізнесу. Інтер'єр стимулює креатив співробітників, сміливість рішень, динаміку і силу духу, створює образ компанії у клієнта.
Компанія «Єврохолдінг» будує у центрі міста у «Яровиці» нові сучасні офіси для успішних компаній.
Переваги офісів «Яровиця»:
- Розташування в центрі міста сприяє формуванню хорошого іміджу компанії та кращій концентрації працівників.
- Зручна транспортна розв’язка, комфортний доїзд на особистому та громадському транспорті.
- Красивий зовнішній вигляд та внутрішнє оздоблення будівлі також сприятимуть успішності та репутації фірми і позитивному результату переговорів з партнерами.
- Нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи.
- Компанія може здійнювати планування приміщення та дизайн на власний розсуд.
- Наявність всіх необхідних комунікацій.
- Утеплений фасад, великі панорамні енергоощадні вікна.
- Зручний під’їзд, наявність паркінгу, яким можуть скористатися клієнти компанії.
- Цілодобова охорона та відеоспостереження, доглянута прилегла територія, освітлення, арт–об’єкти на території.
- Розвинена інфраструктура: поруч – ресторани, кафе, сервіси, в безпосередній близькості розташовані банки, аптеки, розважальні заклади.
У продажу є офіси різної площі, вартість – 820 доларів за квадратний метр.
За детальнішою інформацією варто звертатися у консультаційний центр «Яровиці». Адреса: м. Луцьк, вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Компанія «Єврохолдінг» будує у центрі міста у «Яровиці» нові сучасні офіси для успішних компаній.
Переваги офісів «Яровиця»:
- Розташування в центрі міста сприяє формуванню хорошого іміджу компанії та кращій концентрації працівників.
- Зручна транспортна розв’язка, комфортний доїзд на особистому та громадському транспорті.
- Красивий зовнішній вигляд та внутрішнє оздоблення будівлі також сприятимуть успішності та репутації фірми і позитивному результату переговорів з партнерами.
- Нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи.
- Компанія може здійнювати планування приміщення та дизайн на власний розсуд.
- Наявність всіх необхідних комунікацій.
- Утеплений фасад, великі панорамні енергоощадні вікна.
- Зручний під’їзд, наявність паркінгу, яким можуть скористатися клієнти компанії.
- Цілодобова охорона та відеоспостереження, доглянута прилегла територія, освітлення, арт–об’єкти на території.
- Розвинена інфраструктура: поруч – ресторани, кафе, сервіси, в безпосередній близькості розташовані банки, аптеки, розважальні заклади.
У продажу є офіси різної площі, вартість – 820 доларів за квадратний метр.
За детальнішою інформацією варто звертатися у консультаційний центр «Яровиці». Адреса: м. Луцьк, вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 20 січня
Сьогодні, 09:08
Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*
Сьогодні, 09:06
Помер священник з Луцька
Сьогодні, 08:58