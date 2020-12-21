Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*

Вибір офісу – важлива складова функціонування компанії, офіс – як вітрина бізнесу. Інтер'єр стимулює креатив співробітників, сміливість рішень, динаміку і силу духу, створює образ компанії у клієнта.Компанія «Єврохолдінг» будує у центрі міста у «Яровиці» нові сучасні офіси для успішних компаній.- Розташування в центрі міста сприяє формуванню хорошого іміджу компанії та кращій концентрації працівників.- Зручна транспортна розв’язка, комфортний доїзд на особистому та громадському транспорті.- Красивий зовнішній вигляд та внутрішнє оздоблення будівлі також сприятимуть успішності та репутації фірми і позитивному результату переговорів з партнерами.- Нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи.- Компанія може здійнювати планування приміщення та дизайн на власний розсуд.- Наявність всіх необхідних комунікацій.- Утеплений фасад, великі панорамні енергоощадні вікна.- Зручний під’їзд, наявність паркінгу, яким можуть скористатися клієнти компанії.- Цілодобова охорона та відеоспостереження, доглянута прилегла територія, освітлення, арт–об’єкти на території.- Розвинена інфраструктура: поруч – ресторани, кафе, сервіси, в безпосередній близькості розташовані банки, аптеки, розважальні заклади.У продажу є офіси різної площі, вартість – 820 доларів за квадратний метр.