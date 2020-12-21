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Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*

Компанія «Єврохолдінг» будує офіси у центрі Луцька*
Вибір офісу – важлива складова функціонування компанії, офіс – як вітрина бізнесу. Інтер'єр стимулює креатив співробітників, сміливість рішень, динаміку і силу духу, створює образ компанії у клієнта.

Компанія «Єврохолдінг» будує у центрі міста у «Яровиці» нові сучасні офіси для успішних компаній.

Переваги офісів «Яровиця»:

- Розташування в центрі міста сприяє формуванню хорошого іміджу компанії та кращій концентрації працівників.

- Зручна транспортна розв’язка, комфортний доїзд на особистому та громадському транспорті.

- Красивий зовнішній вигляд та внутрішнє оздоблення будівлі також сприятимуть успішності та репутації фірми і позитивному результату переговорів з партнерами.

- Нові, просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи.

- Компанія може здійнювати планування приміщення та дизайн на власний розсуд.

- Наявність всіх необхідних комунікацій.

- Утеплений фасад, великі панорамні енергоощадні вікна.

- Зручний під’їзд, наявність паркінгу, яким можуть скористатися клієнти компанії.

- Цілодобова охорона та відеоспостереження, доглянута прилегла територія, освітлення, арт–об’єкти на території.

- Розвинена інфраструктура: поруч – ресторани, кафе, сервіси, в безпосередній близькості розташовані банки, аптеки, розважальні заклади.

У продажу є офіси різної площі, вартість – 820 доларів за квадратний метр.

За детальнішою інформацією варто звертатися у консультаційний центр «Яровиці». Адреса: м. Луцьк, вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05.


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Теги: офісні приміщення, Луцьк, Яровиця
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