У Києві в приватній клініці у дівчини знайшли «пухлину» і відправляли за кордон робити дороговартісну операцію

Ірина Кулініч після обстеження в клініці "Мануфактура" під Києвом отримала страшний діагноз. Лікар відразу сказав: якщо є гроші, треба терміново летіти оперуватися до Туреччини – тоді дівчина житиме. Поділився й контактним номером. Проте пацієнтка, переживши перший шок, вирішила пройти додаткове обстеження у провідних столичних фахівців. Виявилося, що ніякої онкології немає.



Детальніше про скандальну ситуацію – в розслідуванні



Перше знайомство й нестандартні поради



Після нещодавно перенесеної операції з приводу пахової грижі у 24-річної Ірини виникли проблеми зі здоров'ям.



"Ходила по лікарях, а коли різко впали тромбоцити, то мене направили до гематолога. Ми з сестрою розпитали знайомих, так і дізналися про Ярослава Кулябу – він якраз і онколог, і гематолог. Відгуки пацієнтів були хорошими, і я зв'язалася з лікарем через Facebook. Стисло описала проблему і Куляба сказав: "Приїжджайте, я чекатиму. Подивимося", – розповіла Ірина.

Лікар Ярослав Куляба

Коли дівчина з сестрою приїхала в клініку "Мануфактура" (розташована в Київській області), лікар уважно вислухав, був дуже доброзичливим.



"Навіть посміявся, мовляв, що ти, як скажена муха бігаєш, тобі б тільки щось знайти – там нічого страшного немає. Запитав, навіщо я здавала ті чи інші аналізи – в них не було необхідності. Порадив походити на масаж, викурити десь косячок і все налагодиться", – описала дівчина нестандартні поради лікаря.



Куляба зумів привернути до себе пацієнтку. Він сказав Ірині, що не треба шукати лікаря, який у житті знайде проблему, мовляв, я ж говорю, що все нормально. Але все ж таки запропонував пройти комп'ютерну томографію (КТ), якщо дівчині так буде спокійніше.



"КТ трьох ділянок спочатку запропонував зробити в іншому місці, тому що, за його словами, в їхній клініці це дорого. Потім запитав нас із сестрою: "Чи вам не принципова різниця в 500 гривень?". Ми, перелякані, відразу ж погодилися пройти КТ тут, у "Мануфактурі", – розповіла про перший візит дівчина.



За консультацію лікаря та комп'ютерну томографію дівчина заплатила понад 5 тисяч гривень.



Ірина забрала знімки (розшифровку пообіцяли надіслати наступного дня) і ще раз підійшла до лікаря. За її словами, Куляба сказав: "Не переживай, все нормально, але там є питання. Які – поки говорити не буду".



Дівчина поїхала додому в іншу область, а за кілька годин їй на e-mail надійшов результат дослідження, підписаний лікарем Вєтровою. У висновку було зазначено, що матка збільшена, асцит (скупчення рідини), під питанням неопластичний процес і ймовірна наявність об'ємного утворення.



Оскільки внизу документа була приписка, що висновок не є остаточним діагнозом і потрібна консультація з лікарем, Ірина не запанікувала, а зв'язалася з Кулябою.



Сестрі сказав терміново шукати гроші на операцію в Туреччині

"Я йому скинула цю КТ, лікар передзвонив мені буквально за пів години. Він просто змінився в голосі, вимовив: "Я такого взагалі не чекав, це найнеприємніша знахідка". Я здивувалася, питаю: "Це точно?", він відповів: "Точно. Це треба вирізати", – згадує події того дня дівчина.



За її словами, лікар також говорив: "Я не можу сказати відразу, що там щось злоякісне, бо це буде зрозуміло тільки після того, як виріжуть". Коли Ірина поцікавилася в онколога щодо прогнозів, той відповів, що "прогнозів немає, поки не зроблять операцію".



"Тоді я запитала лікаря, де краще оперуватися. Куляба сказав, що є три варіанти. Це Національний інститут раку в Києві, "але там тебе будуть місяць марудити, аналізи здавати, а ти втратиш час". Два інших варіанти – це ізраїльська онкологічна клініка ЛІСОД у Києві та університетська клініка Коч у Туреччині. Куляба уточнив: "Ціни там однакові, але сама розумієш – у Туреччині буде краще. Якщо в ЛІСОД буде один хороший хірург за ці гроші, то в Туреччині їх буде кілька, там тобі все зроблять, все виріжуть. Наслідки, звичайно, будуть, але житимеш", – розповіла Ірина.



Після цього, за словами дівчини, онколог заявив, що треба вже завтра брати квитки на літак до Туреччини, а номер координатора клініки він одразу скине в месенджер.



Контакт "координатора" турецької клініки



Потім слухавку взяла сестра дівчини – Вікторія. Вона розповіла OBOZREVATEL, що Ярослав Куляба повторив їй те саме, що й Ірині, але був "відвертішим".



"Лікар сказав мені, що в Іри або пухлина матки, яка поширилася на яєчники, або "просто" пухлина матки. Але видаляти орган треба дуже швидко, що операція потрібна просто негайно. Сказав: "Ви повинні вже завтра полетіти в Стамбул, тоді все закінчиться нормально. Точний діагноз вам зможуть поставити тільки після хірургічного втручання. Будуть неприємні наслідки, але ваша сестра хоча б житиме", – розповіла Вікторія.



За її словами, Куляба також говорив їй, що "нехай Іра поплаче, а рідні повинні зібрати гроші на операцію". І що в Туреччині нам операцію зроблять до Нового року, а в Україні – ні. І додав: "Часу у вас немає".



Сестри були шоковані тим, що відбувається, а думка, що молода дівчина щонайменше ніколи не стане матір'ю, просто вбивала. І Ірина, і Вікторія кажуть: якби не розповіли про ситуацію колегам, то вже відлетіли б у Стамбул.



Страшний діагноз спростували інші лікарі



Колеги запропонували Ірині проконсультуватися в інших фахівців. Поцікавившись щодо цього в Куляби, дівчата отримали відповідь, що в "Україні, звісно, можна сходити, але в Туреччині таких хороших лікарів багато".



Наступного дня вранці дівчина приїхала до профільного онкоспеціаліста. Коли лікар подивився на знімки, то сказав, що всі онкологи знають: комп'ютерна томографія для малого тазу – не інформативна. Після цього фахівець направив дівчину на УЗД.



"Лікар сказав, що якщо за результатами ультразвукового дослідження побачать проблему, то зроблять ще МРТ і далі будемо лікуватися. Однак УЗД показало, що немає жодного відхилення. Я була в такому ступорі, аж навіть не розуміла – радіти чи ні. Але онколог мені сказав, що у мене не те що раку, навіть натяку на найменші проблеми немає", – повідомила дівчина.



Цей же висновок підтвердили і в іншому спеціалізованому центрі – про пухлину не йдеться.



Коли Ірина повернулася додому після консультації, то вирішила не зв'язуватися з лікарем із "Мануфактури", який наполягав на її терміновій операції в стамбульській клініці. Дівчина запідозрила лихе, особливо зважаючи, що в Києві лікарі розповіли їй про темну сторону "медичного туризму". За їхніми словами, деякі медики співпрацюють із закордонними клініками й отримують "відкат" за кожного приведеного пацієнта.



"Мені сказали, що якби я приїхала до Туреччині, то з великою часткою вірогідності в мене просто б вирізали матку – не з'ясовуючи, потрібно це чи ні. До того ж отримали б від мене за операцію близько 10 тисяч євро. І це страшно! Ба більше, наші онкологи сказали мені, що в Україні ось уже років 10 жінкам, які ще не народжували, не видаляють відразу матку з яєчниками, намагаються врятувати, використовують ліки, різну терапію", – пояснила Ірина Кулініч.



Друга спроба і вибачення за "стрес"



Ярослав Куляба сам зв'язався з пацієнткою в месенджері. Запитав, як вона з'їздила, дівчина відповіла, що УЗД не показало жодних відхилень. Лікар також поставив запитання, чи здала вона аналізи на онкомаркери, чи записалася на МРТ, але Ірина повідомила йому, що в цьому вже немає необхідності. Проте Куляба сказав, що переглядав її знімки КТ з колегами, і проблема є. Дівчина вирішила не відповідати на це повідомлення.



А через три дні, 21 грудня, онколог "Мануфактури" написав їй, що отримав перегляд знімків Ірини від іншого радіолога.



Також лікар додав: "Патології немає. Висловлюю свої вибачення за некомпетентність радіологів "Мануфактури". Ще раз вибачте за стрес, який вам довелося пережити".



Листування Ірини Кулініч із лікарем "Мануфактури" Ярославом Кулябою

Ще через три дні, 24 грудня, на e-mail Ірини Кулініч надійшов лист від клініки "Мануфактура". У ньому виявився новий висновок із проведеної ще 17 грудня комп'ютерної томографії, підписаний уже лікарем Тіторенко. Там уже була "просто" підозра на аденоміоз.



Ірина Кулініч каже, що цей лист, як і весь страшний досвід "діагностики" в "Мануфактурі", хоче швидше забути. Проте дівчина вважає, що мовчати про таке не можна, адже завтра нових пацієнтів можуть наполегливо відправляти за кордон – видаляти абсолютно здорові органи.



Мабуть, дізнавшись про наше розслідування, Ярослав Куляба на своїй сторінці в Facebook 10 січня опублікував великий пост про випадок із помилковим діагнозом, який був поставлений його пацієнтці. Не називаючи імені Ірини, він описав її ситуацію. Однак суть звелася до поради пацієнтам отримувати "другу думку".





У дописі він згадав, що радив "обстеження й лікування" в зарубіжній клініці.



"На запитання "що робити?" – рекомендую обстеження, як варіант, озвучую можливість швидшого (Новий рік на носі) і, можливо, якіснішого обстеження й лікування за кордоном", – написав Ярослав Куляба.



Однак і Ірина Кулініч, і її сестра Вікторія розповіли, що лікар наполегливо відправляв саме на операцію в Туреччині, де їй повинні були видалити орган. По суті, не залишаючи жодних інших варіантів.



Фахівці, до яких пацієнтка звернулася після інциденту, не розуміють, чому непрофільний онколог дав таку радикальну пораду й поставив на словах діагноз, якщо були сумніви щодо результатів КТ. Крім того, як кажуть медики, в Україні зараз лікують ні трохи не гірше, використовуючи європейські та американські протоколи.



Відзначимо, що лікар опублікував цей пост після того, як журналісти OBOZREVATEL зв'язалися з його стамбульським контактом. Про це – нижче.



Як українські лікарі співпрацюють із зарубіжними клініками

За місяць до знайомства з пацієнткою Іриною Кулініч онколог Куляба приїжджав на кілька днів до Туреччини – ця інформація є на його сторінці в Facebook. У коментарях до одного зі своїх дописів перед вильотом із Борисполя 18 листопада Куляба написав, що їде не відпочивати, а у відрядження.



21 листопада лікар уже опублікував великий допис про відвідування двох турецьких університетських клінік, що спеціалізуються на онкології. Одна з них – клініка Коч, куди він наполегливо "засилав" оперуватися Ірину Кулініч.



Під цим постом Кулябу запитали, чи не покликали його працювати там, а один із київських лікарів написав, що найімовірніше, турецькі клініки запрошують направляти до них пацієнтів. Мовляв, це стандартний різновид співпраці з українськими онкологами.



Нижче Ярослав Куляба підтвердив: "Так, так і є".



Журналісти OBOZREVATEL додзвонилися в Стамбул на номер, який раніше дав Ірині Кулініч онколог "Мануфактури". Відповіла жінка теж на ім'я Ірина, вона представилась не координаторкою, а перекладачкою університетської клініки Коч.



Жінка сказала, що нічого не знає про київську клініку "Мануфактура", а ось лікаря Ярослава Кулябу – так. За її словами, медик працює з Koc University Hospital "на добровільних засадах", жодних договорів, документів вони не підписували.



"Ми познайомилися випадково, він приїжджав до Стамбулу подивитися клініки. Лікарі часто такі тури влаштовують", – розповіла перекладачка. Також вона сказала, що Куляба нібито "нічого з цього не має, альтруїстично налаштований лікар".



"Може з іншими клініками і працює (по-іншому. – Ред.), але цього я не знаю", – заявила співробітниця стамбульського медичного центру.



Наскільки правдиві її слова, ми можемо тільки припускати. Проте кілька київських лікарів на умовах анонімності розповіли OBOZREVATEL, що співпраця наших медиків із зарубіжними клініками відбувається винятково на взаємовигідних умовах.



"За кожного направленого пацієнта наші лікарі отримують певну суму. Розліт "премій" великий, все залежить від того, скільки заробить зарубіжна клініка на пацієнті. Є й інший аспект. Якщо говорити про Туреччину, то ця країна – мекка чорної трансплантології. Щодо цього випадку з Іриною, голослівно звинувачувати в чому-небудь клініку Коч не можна, але не відкидаю імовірності, що дівчина могла стати ще однією жертвою чорних трансплантологів", – розповів один із онкологів нашим журналістам.



P.S. OBOZREVATEL надіслав інформаційний запит до приватної клініки "Мануфактура".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Редакторка стрічки новин в OBOZREVATELпісля обстеження в клініці "Мануфактура" під Києвом отримала страшний діагноз. Лікар відразу сказав: якщо є гроші, треба терміново летіти оперуватися до Туреччини – тоді дівчина житиме. Поділився й контактним номером. Проте пацієнтка, переживши перший шок, вирішила пройти додаткове обстеження у провідних столичних фахівців. Виявилося, що ніякої онкології немає.Детальніше про скандальну ситуацію – в розслідуванні OBOZREVATEL. Після нещодавно перенесеної операції з приводу пахової грижі у 24-річної Ірини виникли проблеми зі здоров'ям."Ходила по лікарях, а коли різко впали тромбоцити, то мене направили до гематолога. Ми з сестрою розпитали знайомих, так і дізналися про Ярослава Кулябу – він якраз і онколог, і гематолог. Відгуки пацієнтів були хорошими, і я зв'язалася з лікарем через Facebook. Стисло описала проблему і Куляба сказав: "Приїжджайте, я чекатиму. Подивимося", – розповіла Ірина.Коли дівчина з сестрою приїхала в клініку "Мануфактура" (розташована в Київській області), лікар уважно вислухав, був дуже доброзичливим."Навіть посміявся, мовляв, що ти, як скажена муха бігаєш, тобі б тільки щось знайти – там нічого страшного немає. Запитав, навіщо я здавала ті чи інші аналізи – в них не було необхідності. Порадив походити на масаж, викурити десь косячок і все налагодиться", – описала дівчина нестандартні поради лікаря.Куляба зумів привернути до себе пацієнтку. Він сказав Ірині, що не треба шукати лікаря, який у житті знайде проблему, мовляв, я ж говорю, що все нормально. Але все ж таки запропонував пройти комп'ютерну томографію (КТ), якщо дівчині так буде спокійніше."КТ трьох ділянок спочатку запропонував зробити в іншому місці, тому що, за його словами, в їхній клініці це дорого. Потім запитав нас із сестрою: "Чи вам не принципова різниця в 500 гривень?". Ми, перелякані, відразу ж погодилися пройти КТ тут, у "Мануфактурі", – розповіла про перший візит дівчина.За консультацію лікаря та комп'ютерну томографію дівчина заплатила понад 5 тисяч гривень.Ірина забрала знімки (розшифровку пообіцяли надіслати наступного дня) і ще раз підійшла до лікаря. За її словами, Куляба сказав: "Не переживай, все нормально, але там є питання. Які – поки говорити не буду".Дівчина поїхала додому в іншу область, а за кілька годин їй на e-mail надійшов результат дослідження, підписаний лікарем Вєтровою. У висновку було зазначено, що матка збільшена, асцит (скупчення рідини), під питанням неопластичний процес і ймовірна наявність об'ємного утворення.Оскільки внизу документа була приписка, що висновок не є остаточним діагнозом і потрібна консультація з лікарем, Ірина не запанікувала, а зв'язалася з Кулябою.Сестрі сказав терміново шукати гроші на операцію в Туреччині"Я йому скинула цю КТ, лікар передзвонив мені буквально за пів години. Він просто змінився в голосі, вимовив: "Я такого взагалі не чекав, це найнеприємніша знахідка". Я здивувалася, питаю: "Це точно?", він відповів: "Точно. Це треба вирізати", – згадує події того дня дівчина.За її словами, лікар також говорив: "Я не можу сказати відразу, що там щось злоякісне, бо це буде зрозуміло тільки після того, як виріжуть". Коли Ірина поцікавилася в онколога щодо прогнозів, той відповів, що "прогнозів немає, поки не зроблять операцію"."Тоді я запитала лікаря, де краще оперуватися. Куляба сказав, що є три варіанти. Це Національний інститут раку в Києві, "але там тебе будуть місяць марудити, аналізи здавати, а ти втратиш час". Два інших варіанти – це ізраїльська онкологічна клініка ЛІСОД у Києві та університетська клініка Коч у Туреччині. Куляба уточнив: "Ціни там однакові, але сама розумієш – у Туреччині буде краще. Якщо в ЛІСОД буде один хороший хірург за ці гроші, то в Туреччині їх буде кілька, там тобі все зроблять, все виріжуть. Наслідки, звичайно, будуть, але житимеш", – розповіла Ірина.Після цього, за словами дівчини, онколог заявив, що треба вже завтра брати квитки на літак до Туреччини, а номер координатора клініки він одразу скине в месенджер.Потім слухавку взяла сестра дівчини – Вікторія. Вона розповіла OBOZREVATEL, що Ярослав Куляба повторив їй те саме, що й Ірині, але був "відвертішим"."Лікар сказав мені, що в Іри або пухлина матки, яка поширилася на яєчники, або "просто" пухлина матки. Але видаляти орган треба дуже швидко, що операція потрібна просто негайно. Сказав: "Ви повинні вже завтра полетіти в Стамбул, тоді все закінчиться нормально. Точний діагноз вам зможуть поставити тільки після хірургічного втручання. Будуть неприємні наслідки, але ваша сестра хоча б житиме", – розповіла Вікторія.За її словами, Куляба також говорив їй, що "нехай Іра поплаче, а рідні повинні зібрати гроші на операцію". І що в Туреччині нам операцію зроблять до Нового року, а в Україні – ні. І додав: "Часу у вас немає".Сестри були шоковані тим, що відбувається, а думка, що молода дівчина щонайменше ніколи не стане матір'ю, просто вбивала. І Ірина, і Вікторія кажуть: якби не розповіли про ситуацію колегам, то вже відлетіли б у Стамбул.Колеги запропонували Ірині проконсультуватися в інших фахівців. Поцікавившись щодо цього в Куляби, дівчата отримали відповідь, що в "Україні, звісно, можна сходити, але в Туреччині таких хороших лікарів багато".Наступного дня вранці дівчина приїхала до профільного онкоспеціаліста. Коли лікар подивився на знімки, то сказав, що всі онкологи знають: комп'ютерна томографія для малого тазу – не інформативна. Після цього фахівець направив дівчину на УЗД."Лікар сказав, що якщо за результатами ультразвукового дослідження побачать проблему, то зроблять ще МРТ і далі будемо лікуватися. Однак УЗД показало, що немає жодного відхилення. Я була в такому ступорі, аж навіть не розуміла – радіти чи ні. Але онколог мені сказав, що у мене не те що раку, навіть натяку на найменші проблеми немає", – повідомила дівчина.Цей же висновок підтвердили і в іншому спеціалізованому центрі – про пухлину не йдеться.Коли Ірина повернулася додому після консультації, то вирішила не зв'язуватися з лікарем із "Мануфактури", який наполягав на її терміновій операції в стамбульській клініці. Дівчина запідозрила лихе, особливо зважаючи, що в Києві лікарі розповіли їй про темну сторону "медичного туризму". За їхніми словами, деякі медики співпрацюють із закордонними клініками й отримують "відкат" за кожного приведеного пацієнта."Мені сказали, що якби я приїхала до Туреччині, то з великою часткою вірогідності в мене просто б вирізали матку – не з'ясовуючи, потрібно це чи ні. До того ж отримали б від мене за операцію близько 10 тисяч євро. І це страшно! Ба більше, наші онкологи сказали мені, що в Україні ось уже років 10 жінкам, які ще не народжували, не видаляють відразу матку з яєчниками, намагаються врятувати, використовують ліки, різну терапію", – пояснила Ірина Кулініч.Ярослав Куляба сам зв'язався з пацієнткою в месенджері. Запитав, як вона з'їздила, дівчина відповіла, що УЗД не показало жодних відхилень. Лікар також поставив запитання, чи здала вона аналізи на онкомаркери, чи записалася на МРТ, але Ірина повідомила йому, що в цьому вже немає необхідності. Проте Куляба сказав, що переглядав її знімки КТ з колегами, і проблема є. Дівчина вирішила не відповідати на це повідомлення.А через три дні, 21 грудня, онколог "Мануфактури" написав їй, що отримав перегляд знімків Ірини від іншого радіолога.Також лікар додав: "Патології немає. Висловлюю свої вибачення за некомпетентність радіологів "Мануфактури". Ще раз вибачте за стрес, який вам довелося пережити".Листування Ірини Кулініч із лікарем "Мануфактури" Ярославом КулябоюЩе через три дні, 24 грудня, на e-mail Ірини Кулініч надійшов лист від клініки "Мануфактура". У ньому виявився новий висновок із проведеної ще 17 грудня комп'ютерної томографії, підписаний уже лікарем Тіторенко. Там уже була "просто" підозра на аденоміоз.Ірина Кулініч каже, що цей лист, як і весь страшний досвід "діагностики" в "Мануфактурі", хоче швидше забути. Проте дівчина вважає, що мовчати про таке не можна, адже завтра нових пацієнтів можуть наполегливо відправляти за кордон – видаляти абсолютно здорові органи.Мабуть, дізнавшись про наше розслідування, Ярослав Куляба на своїй сторінці в Facebook 10 січня опублікував великий пост про випадок із помилковим діагнозом, який був поставлений його пацієнтці. Не називаючи імені Ірини, він описав її ситуацію. Однак суть звелася до поради пацієнтам отримувати "другу думку".У дописі він згадав, що радив "обстеження й лікування" в зарубіжній клініці."На запитання "що робити?" – рекомендую обстеження, як варіант, озвучую можливість швидшого (Новий рік на носі) і, можливо, якіснішого обстеження й лікування за кордоном", – написав Ярослав Куляба.Однак і Ірина Кулініч, і її сестра Вікторія розповіли, що лікар наполегливо відправляв саме на операцію в Туреччині, де їй повинні були видалити орган. По суті, не залишаючи жодних інших варіантів.Фахівці, до яких пацієнтка звернулася після інциденту, не розуміють, чому непрофільний онколог дав таку радикальну пораду й поставив на словах діагноз, якщо були сумніви щодо результатів КТ. Крім того, як кажуть медики, в Україні зараз лікують ні трохи не гірше, використовуючи європейські та американські протоколи.Відзначимо, що лікар опублікував цей пост після того, як журналісти OBOZREVATEL зв'язалися з його стамбульським контактом. Про це – нижче.Як українські лікарі співпрацюють із зарубіжними клінікамиЗа місяць до знайомства з пацієнткою Іриною Кулініч онколог Куляба приїжджав на кілька днів до Туреччини – ця інформація є на його сторінці в Facebook. У коментарях до одного зі своїх дописів перед вильотом із Борисполя 18 листопада Куляба написав, що їде не відпочивати, а у відрядження.21 листопада лікар уже опублікував великий допис про відвідування двох турецьких університетських клінік, що спеціалізуються на онкології. Одна з них – клініка Коч, куди він наполегливо "засилав" оперуватися Ірину Кулініч.Під цим постом Кулябу запитали, чи не покликали його працювати там, а один із київських лікарів написав, що найімовірніше, турецькі клініки запрошують направляти до них пацієнтів. Мовляв, це стандартний різновид співпраці з українськими онкологами.Нижче Ярослав Куляба підтвердив: "Так, так і є".Журналісти OBOZREVATEL додзвонилися в Стамбул на номер, який раніше дав Ірині Кулініч онколог "Мануфактури". Відповіла жінка теж на ім'я Ірина, вона представилась не координаторкою, а перекладачкою університетської клініки Коч.Жінка сказала, що нічого не знає про київську клініку "Мануфактура", а ось лікаря Ярослава Кулябу – так. За її словами, медик працює з Koc University Hospital "на добровільних засадах", жодних договорів, документів вони не підписували."Ми познайомилися випадково, він приїжджав до Стамбулу подивитися клініки. Лікарі часто такі тури влаштовують", – розповіла перекладачка. Також вона сказала, що Куляба нібито "нічого з цього не має, альтруїстично налаштований лікар"."Може з іншими клініками і працює (по-іншому. – Ред.), але цього я не знаю", – заявила співробітниця стамбульського медичного центру.Наскільки правдиві її слова, ми можемо тільки припускати. Проте кілька київських лікарів на умовах анонімності розповіли OBOZREVATEL, що співпраця наших медиків із зарубіжними клініками відбувається винятково на взаємовигідних умовах."За кожного направленого пацієнта наші лікарі отримують певну суму. Розліт "премій" великий, все залежить від того, скільки заробить зарубіжна клініка на пацієнті. Є й інший аспект. Якщо говорити про Туреччину, то ця країна – мекка чорної трансплантології. Щодо цього випадку з Іриною, голослівно звинувачувати в чому-небудь клініку Коч не можна, але не відкидаю імовірності, що дівчина могла стати ще однією жертвою чорних трансплантологів", – розповів один із онкологів нашим журналістам.OBOZREVATEL надіслав інформаційний запит до приватної клініки "Мануфактура".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію