вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20 січня на Волині: гортаючи календар

20 січня на Волині: гортаючи календар
Двадцятого січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Івана Хрестителя, або в народі Івана Хрестителя, Івана Бражника.

Іван народився в сім'ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були у похилому віці й уже не сподівалися мати дітей. Предтеча — значить «попередник».

Святий Іван, за церковними переказами, був посланий Богом, щоб допомогти людям підготуватися до з'явлення Ісуса Христа. Іван Хреститель своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад святого життя. За відважне проповідування Іванові відрубали голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Окрім цього святкує свій день народження волинський відеооператор Рустан Щербачук.

День ангела сьогодні святкують чоловіки з ім'ям Опанас та Іван.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.

Окрім цього з 20 січня можна спостерігати унікальне небесне явище. Вперше за останні десять років п’ять яскравих планет зійдуться у ряд таким чином, що їх легко можна буде побачити неозброєним оком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині через порушення правил пожежної безпеки горіла хата. ФОТО
Сьогодні, 00:15
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Померла багатодітна онкохвора волинянка, яка мала розпочинати лікування в столиці
19 січень, 23:34
У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО
19 січень, 22:57
Волиняни отримуватимуть президентські стипендії
19 січень, 22:30
Схожі новини
У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО
19 січень, 22:57
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 січня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 січня
17 січень, 20:57
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 18 січня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 18 січня
17 січень, 19:36
Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла
17 січень, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині через порушення правил пожежної безпеки горіла хата. ФОТО
Сьогодні, 00:15
 0
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Померла багатодітна онкохвора волинянка, яка мала розпочинати лікування в столиці
19 січень, 23:34
 0
У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО
19 січень, 22:57
 0
Волиняни отримуватимуть президентські стипендії
19 січень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8