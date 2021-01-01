Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 20 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 січня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг з дощем, ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку завтра, 20 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12º морозу, вдень 0-2º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку завтра, 20 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12º морозу, вдень 0-2º тепла.
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