Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 20 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.



У Луцьку завтра, 20 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12º морозу, вдень 0-2º тепла.

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