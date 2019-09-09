У волинському місті матері загиблих на Сході України просять встановити пам'ятник синам





Вони хочуть, щоб його облаштували на місці стели. Про це повідомив міський голова Ігоря Пальонка, - пише



Як зазначив очільник міста, у нього відбулася зустріч із представниками ГО “Спілка воїнів АТО”, під час якої вони висловили бажання матерів загиблих щодо встановлення пам’ятки у центрі міста.



Ігорем Пальонкою було дано доручення архітектору Тарасу Кибі про оголошення конкурсу на макет пам’ятника. Остаточного рішення щодо місця розташування поки не має. Питання буде виноситися на обговорення громадськості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському матері загиблих у зоні АТО військових просять встановити пам’ятник на честь полеглих Героїв.Вони хочуть, щоб його облаштували на місці стели. Про це повідомив міський голова Ігоря Пальонка, - пише ВолодимирMedia. Як зазначив очільник міста, у нього відбулася зустріч із представниками ГО “Спілка воїнів АТО”, під час якої вони висловили бажання матерів загиблих щодо встановлення пам’ятки у центрі міста.Ігорем Пальонкою було дано доручення архітектору Тарасу Кибі про оголошення конкурсу на макет пам’ятника. Остаточного рішення щодо місця розташування поки не має. Питання буде виноситися на обговорення громадськості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію