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У волинському місті матері загиблих на Сході України просять встановити пам'ятник синам

У волинському місті матері загиблих на Сході України просять встановити пам'ятник синам
У Володимирі-Волинському матері загиблих у зоні АТО військових просять встановити пам’ятник на честь полеглих Героїв.

Вони хочуть, щоб його облаштували на місці стели. Про це повідомив міський голова Ігоря Пальонка, - пише ВолодимирMedia.

Як зазначив очільник міста, у нього відбулася зустріч із представниками ГО “Спілка воїнів АТО”, під час якої вони висловили бажання матерів загиблих щодо встановлення пам’ятки у центрі міста.

Ігорем Пальонкою було дано доручення архітектору Тарасу Кибі про оголошення конкурсу на макет пам’ятника. Остаточного рішення щодо місця розташування поки не має. Питання буде виноситися на обговорення громадськості.

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Теги: Володимир-Волинський, АТО, пам'ятник
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