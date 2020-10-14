Як волинські воїни святкували Водохреще на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які виконують завдання на Луганщині, долучилися до святкування Водохреща.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Військові взяли участь у святковому Богослужінні та освяченні води, яке провів капелан бригади отець Ігор. Чимало військовослужбовців занурилися у води однієї з місцевих водойм, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно, адже Йорданська купіль додає заряду здоров’я, сили та оптимізму для здобуття Перемоги.
Поки одні після занурення у воду пили гарячий чай, інші встигли поспілкуватися журналістами й поділитися враженнями.
"Роблю це вже багато років поспіль і, повірте, відчуття надзвичайні! Але для цього треба загартовуватися впродовж року, - розповів для 5 каналу один із військових волинської бригади. - Тоді Богоявленська купіль дає енергію на цілий рік".
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Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Військові взяли участь у святковому Богослужінні та освяченні води, яке провів капелан бригади отець Ігор. Чимало військовослужбовців занурилися у води однієї з місцевих водойм, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно, адже Йорданська купіль додає заряду здоров’я, сили та оптимізму для здобуття Перемоги.
Поки одні після занурення у воду пили гарячий чай, інші встигли поспілкуватися журналістами й поділитися враженнями.
"Роблю це вже багато років поспіль і, повірте, відчуття надзвичайні! Але для цього треба загартовуватися впродовж року, - розповів для 5 каналу один із військових волинської бригади. - Тоді Богоявленська купіль дає енергію на цілий рік".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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