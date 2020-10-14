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Як волинські воїни святкували Водохреще на передовій. ФОТО

Як волинські воїни святкували Водохреще на передовій. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які виконують завдання на Луганщині, долучилися до святкування Водохреща.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Військові взяли участь у святковому Богослужінні та освяченні води, яке провів капелан бригади отець Ігор. Чимало військовослужбовців занурилися у води однієї з місцевих водойм, почуваючись при цьому надзвичайно бадьоро і життєрадісно, адже Йорданська купіль додає заряду здоров’я, сили та оптимізму для здобуття Перемоги.

Поки одні після занурення у воду пили гарячий чай, інші встигли поспілкуватися журналістами й поділитися враженнями.

"Роблю це вже багато років поспіль і, повірте, відчуття надзвичайні! Але для цього треба загартовуватися впродовж року, - розповів для 5 каналу один із військових волинської бригади. - Тоді Богоявленська купіль дає енергію на цілий рік".



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Теги: Волинь, свято, Водохреще, ООС, 14 ОМБР
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