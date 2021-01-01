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Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*

Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*
Зима давно не тішила волинян метровими заметами, скрипучим морозом і білосніжними краєвидами. Тому від цих, здавалося б, звичайних атрибутів справжньої української зими усі навколо зараз радіють з подвійною силою. Дорослі і діти з гучним сміхом “освоюють” гірки, закидають одне одного сніжками і, по самі очі закутавшись в теплі шапки-шарфи, неспішно прогулюються засніженими вулицями… Казка!

Йдеться на сайті БК "Інвестор".

Магія зимової краси відчуваються і на житлових комплексах “Інвестора”. Поруч із “Суперновою” виявилась чудова гірка і веселе “ралі” на санчатах тут просто не спиняється. Снігові замети на полях навколо “Струмочка” так і повертають в теплі спогади з дитинства. А ставок біля “Паркового кварталу” покрився льодом і створює справді казковий краєвид. Гортайте фото, швидше завершуйте всі справи і біжіть на вулицю - отримувати задоволення від справжньої (і, на жаль, такої нетривалої) української зими!

Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*
Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*
Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*

ЖК "Парковий квартал"
Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор
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