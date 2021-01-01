Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 08:00
Зима давно не тішила волинян метровими заметами, скрипучим морозом і білосніжними краєвидами. Тому від цих, здавалося б, звичайних атрибутів справжньої української зими усі навколо зараз радіють з подвійною силою. Дорослі і діти з гучним сміхом “освоюють” гірки, закидають одне одного сніжками і, по самі очі закутавшись в теплі шапки-шарфи, неспішно прогулюються засніженими вулицями… Казка!
Йдеться на сайті БК "Інвестор".
Магія зимової краси відчуваються і на житлових комплексах “Інвестора”. Поруч із “Суперновою” виявилась чудова гірка і веселе “ралі” на санчатах тут просто не спиняється. Снігові замети на полях навколо “Струмочка” так і повертають в теплі спогади з дитинства. А ставок біля “Паркового кварталу” покрився льодом і створює справді казковий краєвид. Гортайте фото, швидше завершуйте всі справи і біжіть на вулицю - отримувати задоволення від справжньої (і, на жаль, такої нетривалої) української зими!
ЖК "Парковий квартал"
Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться на сайті БК "Інвестор".
Магія зимової краси відчуваються і на житлових комплексах “Інвестора”. Поруч із “Суперновою” виявилась чудова гірка і веселе “ралі” на санчатах тут просто не спиняється. Снігові замети на полях навколо “Струмочка” так і повертають в теплі спогади з дитинства. А ставок біля “Паркового кварталу” покрився льодом і створює справді казковий краєвид. Гортайте фото, швидше завершуйте всі справи і біжіть на вулицю - отримувати задоволення від справжньої (і, на жаль, такої нетривалої) української зими!
ЖК "Парковий квартал"
Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Засніжені будинки «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 08:00
Випускник волинського вишу став керівником департаменту в урядовому управлінні аеропортами Лівії
Сьогодні, 07:35
Помер один із засновників Народного Руху України
Сьогодні, 06:31
На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки
Сьогодні, 05:29
Українців зобов'яжуть платити податок за автомобілі
Сьогодні, 04:18